Hambre afecta a colombianos que ingerían tres comidas al día

(Bloomberg) -- Millones de colombianos ya no pueden darse el lujo de alimentarse adecuadamente después de que las medidas de confinamiento devastaran la economía.

En Cartagena, en la costa caribeña del país, solo 41% de las familias come tres comidas al día, frente al 82% que lo hacía antes de que el covid-19 hiciera que sus hoteles turísticos quedaran vacíos.

En la capital, Bogotá, 72% de las familias todavía puede pagar tres comidas diarias, lo que se compara con el 85% anterior a la crisis de salud, según un informe publicado el 29 de octubre por la agencia nacional de estadísticas. La economía colombiana está enfrentando este año su mayor contracción en más de un siglo, según el Banco de la República de Colombia.

Nota Original:Hunger Hits Colombian Families Who Used to Eat Three Meals a Day

©2020 Bloomberg L.P.