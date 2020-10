¿Quieres olvidarte del vello corporal para siempre? ¡Ahora es el momento!

27/10/2020 La depilación láser Atenea es la solución para lucir una piel suave y sin vello de forma permanente POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CLÍNICAS DORSIA



MADRID, 27 (CHANCE)



Estar a gusto en nuestro cuerpo y tener confianza en nosotras mismas es un factor fundamental para sentirnos bien y, los meses de confinamiento a causa del Covid han hecho que nos hayamos dado cuenta de lo vital que es cuidarnos tanto por dentro como por fuera.



Un estudio reciente de la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos (ISAPS) afirma que la demanda de tratamientos de medicina estética ha aumentado un 30% durante este verano post-confinamiento en nuestro país, triunfando especialmente los tratamientos de depilación láser. Y es que, no nos engañemos, olvidarnos para siempre del vello corporal y facial es el sueño que todas hemos anhelado alguna vez.



No hay nada más molesto que eso antiestéticos pelitos que la amplia mayoría de nosotras combatimos periódicamente que soñamos con eliminar para siempre de nuestros cuerpos. Aunque hay tantas opciones como métodos de eliminación del vello - cera, cremas depilatorias, maquinillas, depiladoras eléctricas - si quieres olvidarte de la depilación para siempre, y sin sufrir, ahora es el momento ideal.



Y es que la depilación láser diodo es la técnica más rápida y comoda para eliminar, de una vez por todas y de forma permanente, el vello y lucir la piel suave que siempre hemos soñado. Una solución definitiva que logra, con menos sesiones, excelentes resultados y que se puede aplicar a todos los tipos de piel y en cualquier época del año.



Si te estás planteando probar la depilación láser y olvidarte para siempre del vello, no te lo pienses más, ya que, sin duda, ahora es el momento perfecto para empezar con las sesiones. Con la llegada del frío, y los largos meses de invierno por delante, tienes tiempo para eliminar, con tranquilidad, esos antiestéticos pelos que tanto nos acomplejan y estar preparada para lucir, el próximo verano, una piel suave en la que no encontrarás ni un pelito de más.



Y es que, gracias a este método de depilación eficaz, rápido e indoloro, podemos eliminar el vello de forma definitiva de cualquier área del cuerpo, como los brazos, las piernas, el abdomen, el pecho, la espalda, el rostro, las axilas e, incluso, el área genital. Para ello, Clínicas Dorsia utiliza el láser diodo Atenea, que genera energía mediante un haz de luz láser, que es absorbida por los folículos del vello y lo transforma en calor, destruyendo así la raíz del vello. Se puede realizar en cualquier tipo de pelo, y con menos sesiones que otros sistemas de depilación, destruye el tallo y el bulbo del vello e impide que vuelva a crecer.



Si eres de las que el láser todavía le da un poco de miedo, no te preocupes, ya que antes de iniciar el tratamiento, los expertos médicos de Clínicas Dorsia realizan una historia clínica previa para descartar patologías de la piel que impidan la realización del tratamiento. Y además, harán una prueba de sensibilidad, comprobando el nivel de tolerancia de tu piel en una pequeña zona, para ver si hay alguna reacción con el fin de prevenir lesiones, y determinar el nivel adecuado de potencia para lograr que el tratamiento sea efectivo.



El láser Diodo Atenea es un tratamiento bastante indoloro, pero para eliminar las molestias típicas de este tipo de depilación - porque, desgraciadamente, no es un camino de rosas y no vamos a engañaros, aunque molesta, merece la pena con creces - antes de empezar a utilizar el láser, es aconsejable que te aplices un anestésico tópico que te insensibilizará ligeramente la zona a tratar y hará que apenas te enteres del proceso. Después del tratamiento, es importante hidratar la zona porque es habitual que experimentes una pequeña irritación donde se ha aplicado el láser, pero en apenas 72 horas ésta desaparecerá.



Cada sesión de depilación dura entre 15 o 30 minutos dependiendo de la zona que te quieras tratar, y los resultados son visibles desde la primera aplicación. Para eliminar todo el vello de forma definitiva son necesarias entre 5 y 6 sesiones, que se realizan con un intervalo aproximado de uno a tres meses dependiendo de la zona.



Y, lo mejor de todo, ¡el pelo que ya te han eliminado no va a volver a crecer! Así que, si todavía tenías alguna duda, no te lo pienses más y lánzate a probar el láser diodo Atenea y elimina, antes del verano y de forma definitiva y antes de que te des cuenta, el vello corporal que tanto te ha molestado (y acomplejado) a lo largo de estos años.