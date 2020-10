Primeras imágenes de Josep María Mainat entrando a los juzgados para verse la cara con Ángela

01/01/1970 Josep María Mainat EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 25 (CHANCE)



Desde que saltó la noticia no se ha hablado de otra cosa. La mujer de Josep María Mainat, supuestamente, intentaba acabar con la vida de su marido tras haberle pillado a escondidas gestionando su divorcio con sus abogados. Un acontecimiento surrealista que nos ha llamado la atención desde el minuto cero y que ha levantado el interés social según han ido apareciendo más personajes en escena: como Alina, Gabriel...



Hoy, los dos se vuelven a ver las caras en los juzgados por esta denuncia, ¡atención! interpuesta por el hijo del productor, no por él mismo. Y es que tras este juicio, Ángela Dobrowolski podría entrar en prisión si se demuestra que ésta verdaderamente intentó matar al productor... Una situación realmente delicada que ha traído a los medios de comunicación un caso como hacía años no había.



Lo que más nos ha llamado la atención de toda esta historia es la discreción que ha tenido Josep María Mainat, a quien no se le ha visto hasta hace pocos días y que ha utilizado sus redes sociales para 'reírse' de todo lo que acontecía en su casa, donde sí está viviendo Ángela y por lo que hemos visto, muy bien acompañada.



De esta manera, el primero que llegaba hoy a los juzgados era el productor de televisión con el rostro completamente serio y advirtiendo a la prensa que se encontraba en las inmediaciones que hablaría después del juicio ya que llegaba con el tiempo justo. Muy simpático y agradable con los medios de comunicación ha reconocido que se encuentra tranquilo: "Sí, tranquilo si estoy".