Fútbol.- Simeone: "El equipo tenía encaminado el partido"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró contento con la labor de su equipo para sacar el triunfo (2-0) ante el Betis, gracias a una buena segunda parte y a un encuentro serio que tuvieron "encaminado" antes de que el rival se quedara con 10 a 20 minutos del final.



"Nos sucedió en Huesca pero después no comparto que haya vuelto a suceder una diferencia muy grande del primer tiempo con el segundo. En el primer tiempo fueron mejor en tener balón", dijo en rueda de prensa, sobre una supuesta reacción a un mal inicio.



El Atlético no entró mal, pero topó con un Betis dominador en la posesión. Sin embargo, las ocasiones estuvieron divididas. "Sin hacer un buen partido habíamos tenido dos ocasiones. Los cambios mejoraron la circulación, apareció el gol, les presionamos mejor y jugamos el partido que nos sentíamos más cómodos. El equipo mostraba que el partido lo tenía encaminado más allá de la expulsión", dijo.



Además, el 'Cholo' fue preguntado por otro día sin alardes de Lemar. "Mis futbolistas a muerte con ellos hasta el final. Lemar está trabajando para mejorar, en Vigo y en Múnich lo hizo bien", afirmó. "En fútbol la razón no la tiene nadie pero cuando llegas a un club el club lo que quiere es ganar, todos lo quieren jugando bien pero a veces todo lo que uno ilusiona no puede ser y te quedas con lo más importante", añadió.



Por otro lado, se refirió a las rotaciones de cara a semanas de doble partido con la Liga de Campeones. "Me preocupa todos los detalles. Cuando viene un nuevo partido hay que ganar y buscaremos lo mejor. A Carrasco le quise poner menos de lo que le puse, venía de un esfuerzo grande y desgraciadamente se lesionó y lo vamos a perder ahora", terminó.



El club anunció poco después que Carrasco "fue sustituido por molestias musculares en el muslo". "Nuestro jugador queda pendiente de evolución", escribieron en Twitter.