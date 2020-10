Presidente dominicano: sin crítica periodística el poder se hace arbitrario

Fotografía cedida por la Presidencia de República Dominicana del presidente de República Dominicana, Luis Abinader (c), acompañado por el vicepresidente regional de la Comisión de libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Miguel Franjul (d), hoy en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Presidencia de República Dominicana

Miami, 23 oct (EFE).- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este viernes que el poder tiene que entender que "sin la crítica ordenada y razonada ejercida por los medios de comunicación y los periodistas no tardaría en llegar la arbitrariedad, la injusticia y el miedo".

Abinader hizo una encendida defensa de la libertad de prensa y el periodismo "profesional, independiente y libre", después de haber firmado las Declaraciones de Chapultepec y Salta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en un acto enmarcado en la 76 Asamblea General de esa organización, celebrada virtualmente.

El presidente dominicano es el segundo mandatario que firma la Declaración de Salta, centrada en la libertad de prensa en el mundo digital y adoptada por la SIP en 2018. El primero fue hace solo dos días y también en esta Asamblea General el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo.

Abinader firmó las declaraciones con uno de los llamados "lápices inmortales", una iniciativa de la SIP para llamar la atención sobre los asesinatos de periodistas, que en lo que va de año suman 18 en el continente americano, según datos conocidos durante la Asamblea.

El grafito con el que están hechos los lápices contiene ADN de tres periodistas asesinados, una guatemalteca, un colombiano y un mexicano, cuyos crímenes siguen impunes.

En su discurso, Abinader subrayó que no se puede permitir que la equivocación de pensar que toda persona con un teléfono celular y conectada a internet es un periodista "vaya a más".

Ignorar la importancia de la tarea de los periodistas profesionales e independientes es dar cabida a la "posverdad o las fake news" y defendió la noticia, "algo tan simple y cotidiano como complejo e importante", según sus palabras.

Abinader indicó que el abuso de poder no es una característica solo de los gobiernos autoritarios, sino que se da también en democracia y lamentó que ese "veneno" se extienda con facilidad.

"El antídoto es la libertad de expresión y el periodismo independiente es un escudo con el que podemos contar para defendernos", agregó.

Abinader se refirió a los ataques y agresiones a los "hombres y mujeres de esta profesión noble y necesaria para una democracia de calidad" y dijo que en América Latina esa profesión cobra muchas veces la categoría de "heroica".

La SIP analizó durante tres días vía Zoom los problemas del periodismo a la luz de la covid-19 y de la crisis económica general provocada por la pandemia y la propia crisis de los medios.