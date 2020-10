Coronavirus.- Bolsonaro insiste en que Brasil no comprará la vacuna china porque "no proporciona suficiente seguridad"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vuelto a insistir este jueves en que la vacuna de la farmacéutica china Sinovac no será adquirida en el país, aunque cumpla con los requisitos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), pues no cree que "proporcione suficiente seguridad a la población".



"Estoy seguro de que otras vacunas que están en estudio se pueden probar científicamente, no sé cuándo, puede durar años", pero "China, lamentablemente, tiene mucho descrédito por parte de la población, sobre todo porque, como muchos dicen, este virus habría nacido allí", ha dicho.



Las palabras de Bolsonaro se producen un día después de que la Anvisa advirtiera de que no permitirá "influencias externas" en favor o en contra de una vacuna u otra, pues "poco importa el país de origen" y sólo "la ciencia y el apego a la buena técnica" pueden ser tomados en cuenta.



No es la primera vez que Bolsonaro descarta públicamente que Brasil vaya a comprar la vacuna china, que en estos momentos está en fase de desarrollo en colaboración con el Instituto Butantan, de la ciudad de Sao Paulo, pues también desmintió al ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, quien días atrás afirmó que se había alcanzado un principio de acuerdo para la adquisición de 46 millones de dosis de la vacuna de Sinovac.



Este desmentido no ha sido óbice para que Pazuello continúe al frente de un ministerio que desde el inicio de la crisis del coronavirus ha estado dirigido por otros dos responsables, Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich, quienes dejaron el cargo tras mostrar desavenencias con el presidente Bolsonaro a razón de cómo gestionar la pandemia.



Así, Pazuello, bajo cuarentena tras haber dado positivo por coronavirus el martes, ha recibido este jueves la visita de Bolsonaro, con quien ha estado bromeando al respecto.



"Están diciendo que no vuelvo, ¿eh?", ha dicho Pazuello, mientras Bolsonaro ha respondido que en el "medio militar" este tipo de situaciones "son comunes", por lo que "no hay ningún problema".



"Es simplemente así, uno manda y otro obedece, pero nos tenemos cariño, nos entendemos", ha zanjado Pazuello.



Mientras tanto, el Ministerio de Salud ha publicado su último parte diario en relación a la incidencia del coronavirus en Brasil, que suma ya 155.900 fallecidos y 5.323.630 casos acumulados, de los cuales 4.779.295 corresponden a personas que han superado la enfermedad.