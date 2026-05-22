ISDIN formará a 400.000 alumnos en prevención del cáncer de piel desde su infancia

ISDIN ha presentado la 31ª edición de la 'Campaña Escolar de Fotoprotección', iniciativa que cuenta con la colaboración de farmacéuticos y dermatólogos que formarán, este año, a 400.000 niños y niñas de 1.200 colegios en todo el país para prevenir el cáncer de piel desde su infancia.

Este proyecto ya ha educado a más de 7 millones de alumnos en países de todo el mundo donde la compañía tiene presencia y tiene el propósito de inspirar un futuro sin cáncer de piel y, según han asegurado desde el laboratorio internacional, la educación juega un papel "clave, sobre todo en los más pequeños".

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Según datos de la Academia Española de Dermatología (AEDV), el 80 por ciento del daño que las personas reciben en su vida se produce antes de los 18 años, por lo que la infancia y la adolescencia son "etapas clave". Además, un estudio publicado en JAMA Dermatology concluye que el uso adecuado del protector solar puede reducir casi un 80 por ciento el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta.

El CEO de ISDIN, Juan Naya, ha afirmado que el cáncer de piel es el "más frecuente en el mundo", pero también el que más se puede prevenir porque, en su gran mayoría, está causado por la exposición solar.

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"En este sentido, es clave concienciar sobre la importancia de la fotoprotección y, si fomentamos buenos hábitos desde edades tempranas, podremos lograr grandes cambios en el futuro", ha afirmado.

SOLO EL 30% SE LO APLICA DURANTE TODO EL AÑO

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En España, los niños y niñas pasan un promedio de 18 horas semanales al aire libre expuestos a la radiación solar. A pesar de la evidencia científica, sólo 3 de cada 10 se aplica el protector solar durante todo el año, y únicamente el 18 por ciento lo reaplica cada dos horas, tal y como recomiendan los dermatólogos.

Por este motivo, las campañas escolares de ISDIN transmiten a los alumnos cuándo se deben proteger, con qué frecuencia, cómo aplicar los productos y en qué partes del cuerpo. Todo ello, a través de materiales didácticos como vídeos y juegos, muestras de protección solar, la formación previa de docentes y la colaboración de farmacéuticos, dermatólogos, profesores, enfermeros escolares y empleados de ISDIN. En esta edición, más de 1000 profesionales de la salud colaboran con el proyecto.

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ISDIN, tras la iniciativa del año pasado, ha vuelto a lanzar sus 'UV Tattoo to Learn', que en esta ocasión se reinventan con los Minions, coincidiendo con el estreno de la nueva película. Esta herramienta pedagógica en formato calcomanía está diseñada para educar a los más pequeños sobre la importancia de la fotoprotección de forma visual, lúdica y efectiva.

En el tatuaje temporal, los personajes malvados, impresos en tinta fotosensible, aparecen cuando se exponen al sol sin fotoprotección y desaparecen al aplicar la crema solar. Una forma lúdica de aprender a proteger su piel del sol mientras protegen a los Minions.

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Más allá de la campaña escolar, la compañía promueve anualmente iniciativas con las que generar un impacto positivo en la sociedad. Un ejemplo de ello es Skin Tales, un cuento personalizado con IA que sigue un triple objetivo: concienciar a los más pequeños sobre la importancia del cuidado cutáneo para prevenir el cáncer de piel, generar una mayor empatía sobre la diversidad de pieles, y aumentar la autoestima aprendiendo a cuidar y aceptar su propio cuerpo.