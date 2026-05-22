RFEF y 'Vatti' firman un nuevo acuerdo de colaboración

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y 'Vatti', una de las principales compañías de electrodomésticos de cocina en China, han alcanzado este viernes un acuerdo de colaboración mediante el cual la empresa asiática se convierte en socio regional oficial de la selección española en China continental.

Con ello, el acuerdo estará vigente hasta 2027 y contribuirá a reforzar la presencia de la selección masculina en uno de los mercados estratégicamente más importantes del mundo, informó la RFEF en un comunicado.

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Fundada en 1992 y ampliamente consolidada a nivel internacional, la unión con 'Vatti' supone, además, un nuevo impulso a la estrategia internacional de la RFEF, que fortalece el posicionamiento global de la selección al conectar con nuevos aficionados.