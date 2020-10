España.- Arrimadas: La "gasolina" del proyecto de Sánchez e Iglesias es "dividir" a los españoles y Vox les ayuda

21/10/2020 La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, interviene durante el pleno en el que se debate la moción de censura planteada por Vox, en el Congreso de los Diputados, Madrid (España), a 21 de octubre de 2020. Se trata de la quinta moción de censura que se debate desde la recuperación de la democracia en 1978, una iniciativa con la que Vox busca sustituir a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno, pero que nace abocada al fracaso. De hecho, es la que menos apoyos suscita de todas las que se han debatido hasta ahora. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que la "gasolina" del proyecto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, es "dividir" a los españoles y que en esa tarea les ayuda Vox con su discurso.



En declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha dicho que, en su opinión, Sánchez está "muy contento" porque sabe que el discurso que el líder de Vox, Santiago Abascal, hizo este miércoles en el Congreso durante el debate de la moción de censura "beneficia" al Gobierno y a sus socios.



Un discurso en el que las ideas antieuropeístas, la "teorías conspiranoides" y la defensa de los gobiernos franquistas hicieron que la "crítica legítima" y "necesaria" de Vox a la gestión del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos quedara convertida en una "caricatura", según la líder de Cs



A su juicio, la moción de censura del partido ultraconservador parece "diseñada por Iván Redondo", director de gabinete de Sánchez. "La gasolina del proyecto de Iglesias y Sánchez es dividir por la mitad a los españoles, que no nos podamos unir en un proyecto alternativo constructivo, y para eso sirve muy bien Vox", ha manifestado.



Además, Arrimadas ha lamentado que, mientras mueren más de 200 personas cada día a causa del coronavirus y muchos españoles sufren el impacto económico de la pandemia, el Congreso se convierta estos días en "una burbuja ajena a lo que pasa en los hospitales, las residencias y los barrios". "No podemos perder más el tiempo", ha recalcado.



ASUMIR QUE VAN A SEGUIR EN EL GOBIERNO



En este contexto, ha defendido la postura de Ciudadanos porque cree que va más allá del "cabreo y la indignación" --que Vox "canaliza muy bien"--, al ofrecer "un proyecto político" que sí está "capacitado para gobernar" y comprender que, ante la "tragedia" de la crisis del coronavirus", lo que toca ahora es ayudar a "salvar vidas y empleos".



"Creo que estoy haciendo lo correcto. España tiene que huir de la polarización, que nos va a arrasar", ha señalado, añadiendo que, en este ambiente político, los que no están "ni en un extremo ni en el otro" acaban recibiendo ataques "por un lado y por el otro".



Por otro lado, Arrimadas ha hecho hincapié en que "no hay moción de censura, ni voto en contra de las prórrogas del estado de alarma o de los Presupuestos que vaya a hacer caer a este Gobierno", que cuenta con una "mayoría Frankenstein" en el Congreso y "no tiene escrúpulos en utilizarla".



"La pregunta no es si van a seguir en el Gobierno. La pregunta es: mientras estén en el Gobierno, qué van a hacer, en quién se van a apoyar, a cambio de qué, qué le van a dar a los separatistas", ha argumentado, agregando que hasta ahora Cs ya ha "evitado bastantes cosas".



MANIFIESTO DE PSOE, PODEMOS E INDEPENDENTISTAS



Por último, la presidenta de Cs se ha referido al manifiesto que el PSOE, Unidas Podemos, Más País y formaciones nacionalistas e independentistas del Congreso han suscrito anunciando su intención de promover sanciones contra los diputados que hagan uso de insultos o discursos "xenófobos, racistas o machistas". El 'Manifiesto en favor de la democracia' lleva la firma de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu Más País, Compromís, Junts per Catalunya, BNG y la CUP.



Arrimadas ha dicho que a su partido nadie lo invitó a suscribir ese documento porque saben que nunca apoyaría "un documento de esas características ni con Bildu, ni con la CUP, ni con Junts", en el que estos partidos dan "lecciones de democracia y de respeto".