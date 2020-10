Florida añade 3.662 casos y 84 muertes por covid-19, con una subida de positivos

En el condado Miami-Dade, el epicentro del coronavirus en Florida, se han añadido en las últimas 24 horas 560 casos y 14 muertes, números que llevan el global a 179.286 positivos y 3.561 decesos. EFE/Cristóbal Herrera/Archivo

Miami, 20 oct (EFE).- Florida sumó este martes 3.662 nuevos casos confirmados y 84 muertes por la covid-19, cifras que llevan a los totales acumulados desde marzo de 760.389 casos y 16.105 fallecimientos, además de 203 decesos de no residentes, en una jornada en la que la tasa de positivos tuvo un repunte al llegar al 6.11 %.

Los datos del Departamento de Salud estatal reflejan que de las 59.091 pruebas a residentes, 3.611 arrojaron positivo, un número que coloca la tasa de positivos en la más alta desde comienzo del mes de septiembre.

El total de hospitalizaciones suma 47.352 desde el 1 de marzo, cuando comenzó la pandemia en Florida, el tercer estado con más casos acumulados de EEUU y el sexto en número de fallecidos por la enfermedad, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

En rueda de prensa, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, dijo hoy que la situación actual es más estable que en verano, cuando se registró un repunte de casos, y que actualmente en las Unidades de Cuidados Intensivos de los centros médicos del estado hay más de 20 % de camas disponibles.

En el condado Miami-Dade, el epicentro del coronavirus en Florida, se han añadido en las últimas 24 horas 560 casos y 14 muertes, números que llevan el global a 179.286 positivos y 3.561 decesos.

Las cifras se dan a conocer el mismo día en que este condado sureño restablece el toque de queda a partir de las 12 de la medianoche hasta las seis de la mañana, luego de que una corte de apelaciones permitiera que esta jurisdicción mantenga la orden mientras se resuelve el caso.

El pasado viernes, una corte invalidó esta medida impuesta por las autoridades de este condado hace más de tres meses a restaurantes y clubes, como consecuencia de una demanda civil entablada por la compañía de entretenimiento nocturno para adultos Tootsie's Cabaret.

La firma consideró que la restricción iba en contra de la orden del gobernador de septiembre pasado de avanzar en la fase final de reapertura total de negocios, y que le impedía a sus trabajadores ganarse la vida.

El alcalde Carlos Giménez señaló la noche del lunes que hoy hablaría con los expertos médicos de la Casa Blanca y el miércoles con expertos en salud pública del condado "para conocer sus opiniones".

Entre los nuevos casos registrados en Florida figuran estudiantes escolares y personal administrativo, incluidos 77 acumulados en el distrito escolar de Miami-Dade, que recientemente retornó a las clases presenciales, y 61 de los últimos 30 días en el vecino condado Broward, ambos en el sureste.

DeSantis señaló en la rueda de prensa que aunque el Gobierno estatal no tiene potestad para ordenar el cierre de las escuelas, tampoco se inclina a emitir alguna recomendación en ese sentido.

Lamentó que algunos padres de familia hayan recibido cartas del centro escolar en las que se les pide que sus hijos guarden cuarentena porque han estado "expuestos" al virus, aún cuando están "perfectamente asintomáticos" y no han dado positivo a las pruebas.

Estados Unidos tiene hasta ahora 8.243.223 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2, con 220.649 fallecidos por la covid-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.