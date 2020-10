Chile.- El Gobierno de Chile destaca las manifestaciones pacíficas y condena la violencia a la que "enfrentará"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El ministro del Interior chileno, Víctor Pérez, ha asegurado que quienes han participado este domingo en manifestaciones pacíficas "lo han podido hacer sin ninguna dificultad", mientras que ha condenado "los actos violentos de grupos minoritarios", aunque "gracias a Carabineros y a la Policía la vida cotidiana de los chilenos no ha sido alterada".



En un comparecencia desde La Moneda tras una reunión en la que ha participado el presidente, Sebastián Piñera, Pérez ha hecho un balance de la jornada de manifestaciones que han sacudido ciudades de todo el país en el primer aniversario del estallido social que vivió Chile en octubre de 2019.



"Toda la infraestructura crítica ha sido protegida adecuadamente y la vamos a seguir protegiendo", ha detallado Pérez en referencia a la red de metro y los autobuses de la capital, "gracias a la acción de Carabineros y policías", según recoge 'La Tercera'.



El titular de Interior también ha hecho referencia a la quema de dos iglesias en Santiago, una de Carabineros, y las ha tildado de "acción de brutalidad que debemos condenar enérgicamente".



Para Pérez, quienes ejecutan estos hechos de violencia "no quieren que los chilenos resolvamos nuestros problemas a través de los canales democráticos" y, en este sentido, ha recalcado que "el único camino para que Chile avance, para que su democracia se consolide, son las decisiones democráticas de las chilenas y los chilenos en las urnas", a siete días del plebiscito en el que se somete a consulta el cambio de la constitución chilena.



"Sabemos que los grupos violentos van a tratar de seguir actuando, pero los vamos a enfrentar con las armas que la ley tiene como es la acción de Carabineros y la Policía de Investigaciones".



En referencia a la falta de comparecencia de Piñera, que no ha hablado tras la reunión de balance, Pérez ha añadido que "el presidente no está en silencio, el presidente está dirigiendo los destinos del país" y que "hablará en el momento que estime conveniente".



Por su parte, el director de Carabineros, Mario Rozas, que también ha participado en la reunión en La Moneda, ha asegurado que "hoy ha quedado en evidencia quiénes son los delincuentes, quiénes son los vándalos".



Miles de manifestantes han salido este domingo a las calles de las principales ciudades de Chile para celebrar el aniversario del inicio de las movilizaciones sociales que han propiciado un proceso constituyente en Chile.



Carabineros ha informado de que son unos 25.000 los asistentes a la concentración de plaza Baquedano, en el centro de Santiago, mientras que ciudades como Valparaíso, Puerto Varas, Rancagua, Temuco o La Serena también han registrado manifestaciones con incidentes.