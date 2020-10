Coronavirus.- Conte endurece las medidas de contención de la COVID-19 para "evitar un nuevo encierro generalizado"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha anunciado este domingo nuevas medidas en la lucha contra el coronavirus para "evitar un nuevo encierro general", entre las que destaca la posibilidad de los alcaldes de cerrar calles y plazas en las que se puedan generar aglomeraciones con toques de queda locales.



Las nuevas medidas incluyen restricciones para bares y restaurantes, aquellos que no tengan servicio de mesa deberán cerrar a las 18 horas, así como para gimnasios y piscinas, que tendrán un plazo de siete días para cumplir con los protocolos de seguridad o deberán cerrar, según recoge 'La Repubblica'.



La practica de deportes de contacto a nivel de aficionado queda suspendida con la aprobación de este nuevo decreto, aunque se permite que quienes practican deportes como el baloncesto o el fútbol dentro de un club deportivo entrenen individualmente o colectivamente pero evitando el contacto. Los partidos deportivos y las competiciones a nivel regional y nacional para profesionales y aficionados se pueden celebrar.



Por otra parte, en el ámbito educativo, se establecerán turnos de tarde para los estudiantes de secundaria y se impulsarán "métodos más flexibles", favoreciendo las clases a distancia, mientras que en las escuelas primarias se seguirá con la clases presenciales.



Además, los alcaldes podrán ordenar el cierre al público de las calles o plazas de centros urbanos en los que puedan darse aglomeraciones a partir de las 21 horas.



"La estrategia no es ni puede ser la misma que en primavera, en los últimos meses hemos trabajado duro. Debemos proteger la salud y la economía, utilizando un principio de proporcionalidad y adecuación. Debemos implementar medidas para evitar un encierro generalizado", ha destacado Conte esta tarde en una rueda de prensa.



Conte también ha asegurado que se debatirán estas medidas "entre el martes y el miércoles" en el Parlamento.



Este nuevo decreto del Gobierno italiano tendrá validez hasta el próximo 13 de noviembre, aunque las medidas no han sido bien recibidas, especialmente por los alcaldes, que acusan a Conte de depositar sobre ellos la responsabilidad de establecer toques de queda.



Protección Civil italiana ha informado este domingo de 11.705 nuevos casos de coronavirus en el que supone el quinto día consecutivo de récord diario de contagios. El boletín incluye además 69 nuevos decesos para sumar 36.474 muertes y 414.241 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.