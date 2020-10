Panameña Fygaro gana concurso de Visa, seguida de brasileña y colombiana

Miami, 15 oct (EFE).- La startup panameña Fygaro ganó el concurso Visa Everywhere Initiative en América Latina y el Caribe y mGrana de Brasil y Quipu de Colombia quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, informó este viernes la multinacional de tecnología de pagos.

La panameña se impuso a las otras nueve empresas emergentes seleccionadas como finalistas entre las más de 300 aplicaciones recibidas de más de 27 países de toda la región.

"Fygaro ofrece a las Pymes de la región una solución única que les permite encontrar todas las herramientas que necesitan para emprender su negocio en línea de una manera rápida y segura", dijo Arnoldo Reyes, vicepresidente de Digital Partnerships, Fintech & Ventures de Visa para América Latina y el Caribe, en un comunicado.

La cuarta edición de Visa Everywhere Initiative LAC, que se ha celebrado por primera vez en un entorno 100 % virtual debido a la covid-19, retaba a las startups participantes a encontrar nuevas soluciones para impulsar la recuperación económica de las pymes y la movilidad urbana sin fricciones.

El número de participantes en el concurso fue casi un 60 % mayor al del año anterior.

"Conectar digitalmente a América Latina y el Caribe a través de la innovación para consumidores y empresas es una prioridad para Visa. Esto prepara el escenario para la recuperación económica y el crecimiento en nuestros países. Sabemos que una de las claves para acelerar la adopción de pagos digitales es lograrlo a través de la colaboración con las mejores Fintechs de la región", dijo Reyes.

Fygaro es un generador de comercio electrónico con una plataforma de facturación integrad que ya que está disponible en 30 países con más de 15.000 usuarios.

,Ariel Rochwerger, codirector ejecutivo y cofundador de Fygaro, dijo que el haber ganado el programa de Visa Everywhere Initiative 2020 va a poder "marcar la diferencia en la región y ayudar a las economías locales a que se reactiven".

Tras participar durante tres semanas en un programa virtual de inmersión, las 10 finalistas de Visa Everywhere Initiative LAC 2020 presentaron sus soluciones a un panel de jueces de Finnovista.

Las otras nueve finalistas fueron Lendera y Yaydoo de México, FT Technologies de Costa Rica, Quipu Market de Colombia, Riqra de Perú, Datarisk y mGrana de Brasil, Duemint de Chile y Prometeo de Uruguay.

Fygaro recibirá un premio de 25.000 dólares, mGrana se llevará 15.000 dólares y Quipu, 10.000 dólares. EFE

El 99% de las empresas latinoamericanas y caribeñas son pymes, que representan el 61 % del empleo formal, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe..