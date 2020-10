El influenciador boricua Daniel "El Travieso" se abre paso como director de cine

Fotografía cedida este lunes por Sin Sentido Inc. en al que se registró al "influencer" puertorriqueño Daniel "El Travieso", caracterizado como el hombre lobo para una película en la que además de interpretar a los típicos nueve personajes de su particular familia de ficción agregará siete personajes clásicos de Halloween. EFE/Sin Sentido Inc.

San Juan, 13 oct (EFE).- El influenciador puertorriqueño Daniel "El Travieso", con más de 9,6 millones de seguidores en YouTube, se estrenará como director de cine el 16 de octubre, cuando presente en la plataforma Spyntyx, su primera película dedicada a la fiesta de Halloween.

En entrevista con Efe, Daniel Ruiz Abaunza, de 25 años, explicó, que el propósito del filme -que se transmitirá a través de la página http://travieshop.com/especial/ mediante venta de boletos- es que a través de su trama y sus personajes, los espectadores afrenten sus miedos y los puedan vencer.

"Es un momento para que las personas superen sus miedos", afirmó el influenciador, conocido en YouTube por las escenas que escribe, dirige, edita y personifica a nueve miembros de su familia, bautizada por éste como la "Familia Travieso".

Sobre los miedos, el influenciador recomendó, que para enfrentarlos, las personas "deben aceptarlos e ir de frente contra ellos".

El propio Daniel admitió que su único miedo que tiene es el de no trabajar.

DOS DÍAS LE TOMÓ ESCRIBIR EL GUIÓN DEL FILME

Por ello, el influenciador puso a trabajar rápidamente su creatividad y a escribir el guión de la película, el cual le tomó hacer en solo dos días, y casi tres semanas en filmarla en su estudio de grabación, Sin Sentido Studios, en Puerto Rico.

"No era una meta hacer una película, pero se convirtió en una. Jamás pensé llegar a esa meta, y ni siquiera lograrlo", admitió.

En la película, en la que el influidor fue apoyado por un equipo de producción, Daniel "El Travieso" interpretará a los ya nueve personajes establecidos en los vídeos que expone en su cuenta de YouTube.

Esos personajes constituyen "La Familia Travieso", que incluyen a sus padres, hermanos y abuelos, y que a través de ellos recrea anécdotas familiares.

EL INFLUENCIADOR PERSONIFICARÁ 16 PERSONAJES No obstante, para la película, el actor y comediante agregó siete personajes clásicos de Halloween, entre ellos, una bruja y un vampiro, todos interpretados por él.

De igual manera, su novia, la también influenciadora mexicana Karen Barrera, también participará en la película.

"La pandemia nos mantiene encerrados, pero no nos quitará las ganas de reír y estar en familia, que es lo más importante", agregó Daniel.

El influidor también estrenará 11 canciones en el filme.

EL INFLUENCIADOR TAMBIÉN SE DESTACA COMO CANTANTE

No es extraño que el influenciador cante, pues este cuenta también con un canal de vídeos musicales, al que al momento se han suscrito unos 1,7 millones de personajes.

En dicho canal, el artista incluye varios temas musicales, entre ellos, "Porque estás tú", "Después de ti", "Viviendo", "Regresa baby" y "Seguimos siendo panas", que incluyó un "remix" (remezla) con el veterano reguetonero puertorriqueño Tito "El Bambino".

No obstante, la idea de Daniel "El Travieso" de entrar a la industria musical, provino mientras escribía, actuaba, personificaba, dirigía y editaba sus vídeos de la serie familiar de la "Familia Travieso".

Estos vídeos los empezó a colgar el influenciador en la plataforma de vídeos Vine.

Sin embargo, al reconocer que no contaba con ninguna experiencia como actor, decidió ir a Los Ángeles (California) a tomar cursos de actuación.

CÓMO NACIÓ DANIEL "EL TRAVIESO"

"Todo empezó como un relajo, y todo fue cambiando con la respuesta de la gente, de los cibernautas. Yo prácticamente no descargaba nada en las redes, y cuando empecé a crecer con los seguidores, pues me di cuenta que podía hacerlo más de lleno y que podía hacer esto por el resto de mi vida", explicó.

Así, poco a poco, el joven actor prosiguió creando vídeos, sobrepasando los 150, y acumular, al momento, 3.000 millones de visitas en YouTube.

"Ha sido cuesta arriba, pero me ha encantado el proceso", admitió.

Debido a su éxito en YouTube, el influenciador llegó a presentar en el 2019 un espectáculo en el Centro de Bellas Artes de Caguas con funciones vendidas en su totalidad.

De igual manera, el año pasado también obtuvo el Premio Juventud "Best LOL Award", como mejor creador de contenido y comediante en las redes.

Jorge J. Muñiz Ortiz