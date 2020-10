LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Lunes 12 de octubre de 2020

————————————————

LO ÚLTIMO

————————————————

Inicia audiencia de confirmación de jueza nominada por Trump

Perú: distrito limeño de Miraflores dispara contagios COVID

Indígenas chilenos se manifiestan; policía reprime protesta

FMI expresa preocupación por crisis en Argentina

---------------------------------—

PRIMERA PLANA

---------------------------------—

EUR-ECO NOBEL-ECONOMIA ESTOCOLMO - Los estadounidenses Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson ganan el premio Nobel de Economía por “mejoras en la teoría de subasta y la invención de nuevos formatos de subasta”. 435 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-EUROPA-VIAJES

BRUSELAS - Los países miembros de la Unión Europea están alistándose para adoptar un sistema común de semáforos para coordinar los viajes a través del bloque de 27 naciones, pero el retorno a la plena libertad de movimiento en medio de la pandemia de COVID-19 sigue lejos de ser posible. Por Samuel Petrequin. 401 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con: EUR-GEN CORONAVIRUS-GRAN BRETAÑA, EUR-GEN CORONAVIRUS-BELGICA, EUR-GEN CORONAVIRUS-VATICANO, MOR-GEN CORONAVIRUS-IRAN.

AMN-GEN FACEBOOK-HOLOCAUSTO

SIN PROCEDENCIA - Facebook prohibirá las publicaciones que nieguen o distorsionen el Holocausto y comenzará a dirigir a las personas a fuentes autorizadas si buscan información sobre el genocidio nazi. Por The Associated Press. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

---------------------------------—

SOLAMENTE EN AP

---------------------------------—

REP-GEN BREXIT-CONSTRUYENDO LA FRONTERA

SEVINGTON, Inglaterra - En la región conocida como el Jardín de Inglaterra, el Brexit cobra forma a través de centros e instalaciones aduaneras para sorpresa de los vecinos. Nadie pidió permiso a la población, e incluso en esta zona de apoyo mayoritario al Brexit, la intromisión está socavando el respaldo a la ruptura con la Unión Europea. Por Jill Lawless. 1093 palabras. AP Foto. ENVIADO.

---------------------------------—

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

---------------------------------—

AMS-GEN CORONAVIRUS PERU-MIRAFLORES

QUITO - Distrito limeño de Miraflores, uno de los más exclusivos de Perú, está en alerta por incremento de más del 100% de contagiados de COVID-19. 560 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN CHILE-PROTESTA

SANTIAGO - Un gran contingente policial reprime en Chile a manifestantes que los enfrentan con piedras y bombas incendiarias tras marcha no autorizada en el día del Encuentro de dos Mundos. 323 palabras. AP Fotos ENVIADO.

AMS-ECO ARGENTINA-FMI

BUENOS AIRES - El Fondo Monetario Internacional concluye que Argentina enfrenta “dificultades económicas y sociales complejas, en el contexto de una crisis de salud sin precedentes” tras la primera misión enviada a Buenos Aires para renegociar un acuerdo por 44.000 millones de dólares. 385 palabras. ENVIADO.

CAR-GEN CORONAVIRUS-CUBA

LA HABANA - Cuba volverá a una “nueva normalidad” a medida que el gobierno relaje las restricciones para frenar la pandemia del nuevo coronavirus, permitiendo la mayoría de los viajes y las actividades comerciales, aunque los vuelos internacionales seguirán estando muy restringidos. Por Andrea Rodríguez. 583 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMC-GEN CORONAVIRUS-PANAMA

CIUDAD DE PANAMÁ - Panamá reanuda los vuelos internacionales como parte de una amplia fase de reapertura de actividades económicas que incluye a hoteles y casinos. El reinicio de las operaciones ocurre en momentos en que el país mantiene estable la tasa de contagios y decesos por el nuevo coronavirus tras el pico de mediados de año que estuvo a punto de colapsar la capacidad de los hospitales. Por Kathia Martínez. 378 palabras. AP Foto. ENVIADO.

---------------------------------—

EEUU

---------------------------------—

AMN-GEN EEUU-SUPREMA CORTE

WASHINGTON - Comienza la audiencia de confirmación de la jueza Amy Coney Barrett para la Corte Suprema de Estados Unidos mientras el Senado, de mayoría republicana, se apresta a reemplazar a la fallecida magistrada Ruth Bader Ginsburg. La elección del presidente Donald Trump tiene la intención de cimentar una mayoría conservadora en el máximo tribunal del país previo a los comicios del 3 de noviembre. Por Mark Sherman, Lisa Mascaro y Mary Clare Jalonick. 291 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-ELECCIONES FLORIDA-JAMAICA

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. - Los hispanos no son el único bloque electoral de inmigrantes importante de Florida: el estado tiene también una pujante comunidad jamaiquina muy activa en la política y que votaría masivamente por Joe Biden y Kamala Harris, quien es hija de un jamaiquino. Por Adriana Gómez Licón. 900 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN PORTLAND-PROTESTAS PORTLAND, Oregon - Varios manifestantes derriban estatuas de los expresidentes Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln en Portland, Oregon, dentro de una declaración de “ira” por la celebración del Día del Descubrimiento de América, conocido allí como Día de Colón. 317 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-NEGACION

MISSION, Kansas - Tratar a los enfermos y a quienes agonizan no es lo peor para la enfermera Amelia Montgomery. Más desmoralizante todavía es lidiar con pacientes y familiares que no creen que el coronavirus es real, se niegan a usar barbijos y exigen tratamientos no aprobados para combatir un flagelo que ha causado más de un millón de muertes. Médicos y enfermeros de Estados Unidos se ven arrastrados a un mundo en el que la política complica los tratamientos y empeora las cosas. Por Heather Hollingsworth. 1.000 palabras. AP Foto.

---------------------------------—

MUNDO

---------------------------------—

EUR-GEN TURQUIA-GRECIA

ATENAS - Grecia acusa a la vecina Turquía de socavar los esfuerzos por reducir la crisis por los derechos de perforación en el este del mar Mediterráneo, después de que la autoridades turcas anunciaran que sus barcos de exploración serían enviados para una nueva misión de investigación en las aguas en disputa. Por Derek Gatopoulos y Suzan Fraser. 253 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN BIELORRUSIA-PROTESTA

KIEV, Ucrania - Más de 700 personas son detenidas en Bielorrusia durante protestas multitudinarias contra la reelección del presidente en unos comicios cuestionables. El Ministerio del Interior amenaza con usar armas de fuego contra los manifestantes “de ser necesario”. 312 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-POL AUSTRIA-ELECCIONES REGIONALES BERLÍN - El principal partido austriaco de centroizquierda gana unas elecciones regionales en Viena en las que el grupo de ultraderecha Partido de la Libertad pierde más de dos tercios de su apoyo y su antiguo líder, Heinz-Christian Strache, parece fracasar en su intento de volver a la política. 260 palabras. AP Foto. ENVIADO.

---------------------------------—

DEPORTES

---------------------------------—

DEP-TEN LOS TRES GRANDES

SIN PROCEDENCIA - Ahora que Rafael Nadal empató a Roger Federer con 20 títulos de Grand Slam, y Novak Djokovic a tiro con 17, es tentador debatir sobre quién es el “más grande”. ¿Por qué insistir en uno solo cuando se debería valor a los tres? Por Howard Fendrich. 600 palabras. AP Foto. Editores: previsto para las 2000 GMT.

DEP-BEI JOE MORGAN-DECESO

CINCINNATI - Joe Morgan, el segunda base que fue la chispa de la Gran Maquinaria Roja y el prototipo de pelotero de la era de los terrenos de juego sintéticos en el béisbol, ha fallecido. Tenía 77 años. El miembro del Salón de la Fama padecía de polineuropatía, un trastorno de los nervios periféricos. Por Joe Kay. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

---------------------------------—

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

---------------------------------—

ESP-GEN CORONAVIRUS-GBRETAÑA-ARTES

LONDRES - El gobierno británico anuncia dádivas de 257 millones de libras esterlinas para ayudar a casi 1.400 organizaciones culturales y de artes a sobrevivir la pandemia de coronavirus. Por Jill Lawless. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

-----------------------------------

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

-----------------------------------

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos