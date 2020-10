El escocés Martin Laird se llevó la victoria tras el desempate

En la imagen, el golfista escocés Martin Laird. EFE/Mark Dadswell/Archivo

Las Vegas (EE.UU.), 11 oct (EFE).- El escocés Martin Laird, con un birdie en el segundo hoyo del desempate, el 17, se impuso a los estadounidenses Austin Cook y Matthew Wolff para proclamarse este domingo campeón del torneo Shriners Hospitals for Children Open, del PGA Tour, al sumar 261 golpes (-23).

Laird, que estuvo al frente de la clasificación desde la segunda ronda, al final hizo valer su putt en el green para hacer birdie en el segundo hoyo de desempate y que no pudo ser igualado por ninguno de sus nos rivales.

El jugador escocés, que consigue su segundo título en Las Vegas, el primero como profesional también lo logró aquí, acabó la cuarta ronda con tarjeta de 68 golpes (-3) tras comenter un bogey en el último hoyo que le costó ir al desempate.

Cook y Wolff, que entregaron sendas tarjetas con de 66 golpes (-5), sumaron también 261 (-23) y compartieron el segundo lugar.

El mexicano Abraham Ancer, que entregó tarjeta con 67 golpes (-4) acabó cuarto, tras avanzar cinco puestos, y sumar 264 impactos (-20), a tres del campeón.

Ancer, aunque comenzó con un birdie, en el hoyo 3, luego vivió su peor momento de la jornada en el quinto con un doble bogey al no tener precisión con los golpes largos ni tampoco en el green.

Pero se recuperó con dos birdies consecutivos y en la segunda mitad estuvo perfecto al sumar otros tres birdies.

El chileno Joaquín Niemann volvió a tener una gran jornada con un registro de 66 golpes (-5), avanzó 28 puestos en la clasificación general y acabó decimotercero con la suma de 267 impactos (-17).

Niemann, de 21 años, que compartió el puesto con otros seis jugadores, volvió a tener un recorrido lleno de contrastes, especialmente en la segunda mitad cuando hizo eagle, birdie y bogey.

Al final Niemann logró un eagle, cinco birdies y dos bogeys, el último en el hoyo 18 que le impidió tener mejor clasificación.

El colombiano Sebastián Muñoz también fue otro de los jugadores que fue de menos a más y con tarjeta firmada de 67 golpes (-4) recuperó 18 posiciones para sumar 270 impactos (-14) y ocupar el vigésimo séptimo puesto, que compartió con otros seis jugadores.

El agentino Emiliano Grillo también tuvo una buena actuación para cerrar el torneo con tarjeta firmada de 66 golpes (-5) que dieron la suma de 271 (-13) y acabó en el trigésimo cuarto puesto.

El español Sergio García, que el domingo anterior había ganado su primer torneo de la temporada al proclamarse campeón en el del Sanderson Farms Championship, fue de más a menos en Las Vegas y acabó la cuarta ronda con tarjeta de 73 (+2) que le dieron la suma de 272 golpes (-12) para ocupar el cuadragésimo tercer puesto.