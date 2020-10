Rey Felipe.- Cerca de 200 personalidades de distintos ámbitos, entre ellos García-Page, ofrecen su apoyo al Rey en un vídeo

01/01/1970 'Libres e Iguales' muestra su respaldo al Rey en un vídeo en el que participan 183 personalidades de la sociedad española POLÍTICA LIBRES E IGUALES



MADRID/TOLEDO, 11 (EUROPA PRESS)



Un total de 183 personalidades de distintos ámbitos de la sociedad han mostrado su apoyo al Rey Felipe VI en un vídeo promovido por Libres e Iguales de una duración de 14 minutos, en el que es constante la proclama 'Viva el Rey', 'Viva la Constitución' y 'Viva España'.



Entre estos, se encuentran políticos como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, líderes de partidos como Pablo Casado, Inés Arrimadas o Santiago Abascal, periodistas como Arcadi Espada, Carlos Herrera o Herman Terstch, cantantes como Plácido Domingo, presidentes de comunidades autónomas como Isabel Díaz Ayuso o Emiliano García-Page, toreros como Francisco Rivera Ordóñez o escritores como Mario Vargas Llosa.



"El 'Viva el Rey' es una expresión plural al gran acuerdo constitucional de 1978 que hoy está en peligro, que está siendo socavado", asegura la diputada del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, una de las promotoras de la iniciativa, junto al filósofo Fernando Savater y el dramaturgo Albert Boadella. Los tres han presentado la iniciativa este domingo a los medios de comunicación a través de una rueda de prensa online.



Álvarez de Toledo ha subrayado la participación de personas de "distintos partidos, distintos ámbitos sociales, culturales e intelectuales", pero lamenta "las ausencias de personalidades cuyo apoyo a la Corona como cúspide del sistema democrático español no debería estar sujeto a condición alguna".



En este sentido, revela que la invitación a participar en el vídeo se remitió a una "amplísima representación de las élites españolas", incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros (todos ellos han declinado la invitación), pero también los principales líderes de todos los partidos políticos (a excepción de EH Bildu) y los presidentes autonómicos.



"Debo lamentar que España es un país donde el presidente del Gobierno no puede decir un 'Viva' al Jefe del Estado, esto demuestra los graves problemas que tenemos en España", advierte la 'popular'. Y añade: "El verdadero problema es que lo que debía conformar la gran reagrupación democrática constitucionalista española tiene patas que le faltan y le fallan gravemente".



También se invitó a participar a empresarios, sindicalistas, élites de la ciencia, la cultura, el periodismo y el deporte, así como premiados con el Príncipe y Princesa de Asturias. "Respondieron positivamente 183 personas. La inmensa mayoría dio la callada por respuesta", explica Libres e Iguales en el vídeo.



Tal y como explica Álvarez de Toledo, estas faltas de apoyo al Rey no guardan relación con la disyuntiva entre monarquía y república. De hecho, "ese no es el dilema que se está planteando", sino el de "Constitución o caos". "Cualquier veto al Rey es a la Constitución, a nuestro sistema de convivencia", insiste.



De ahí que desde Libres e Iguales se haya llevado a cabo lo que Álvarez de Toledo considera un "alegato a la defensa de la Corona como símbolo de la Constitución, y a la propia Constitución", es decir, un "alegato contra la desidia y el sectarismo, contra el desistimiento y la deslealtad constitucional". "La Constitución fue un pacto entre los diferentes, los distintos, la Constitución se salvará, se protegerá y tendrá continuidad a través de un pacto y esfuerzo común entre los distintos; en ese marco general está esta iniciativa", ha concluido.



"DAR LA CARA"



También Fernando Savater coincide en que no se trata de "empezar a discutir entre monarquía y república", pues pone en relieve el momento actual en el que, según dice, el sistema constitucional está siendo acosado "por una serie de fuerzas que no tratan de mejorarlo", sino "de sustituirlo por algo que sería muchísimo peor que lo que hoy tenemos".



En este caso, Savater incide en la necesidad de que todos aquellos que comparten la idea de mantener el sistema constitucional tienen que "dar la cara". "En este país prevalece esa actitud de 'Viva' quien vence, hay gente que está callada hasta que vence un partido, eso lo hemos vivido en el País Vasco, en Cataluña...", comenta, para insistir en que "tanto el país como el propio Rey merecen que las personas decentes e inteligentes den la cara por ellos".



Por su parte, Albert Boadella ha lamentado que "mucha gente" haya declinado participar en el vídeo, y ha puesto de ejemplo a una persona de su gremio, concretamente un director teatral. "Contestó que no lo haría porque, según él, se imaginaba la mirada de su abuelo muerto en la batalla del Ebro en la República", ha mencionado Boadella.



El dramaturgo catalán ha criticado a su compañero porque entiende que "parte de su respuesta entra dentro de parámetros hiperbólicos" propios del gremio teatral, en este caso concreto, del pasado. "Sin menospreciar los ideales republicanos de mi colega, estos ideales no los practican quienes lo proclaman como tal, sino que están defendidos por nuestro Rey y mucho más que el Gobierno de la nación", ha defendido.



"Viva el Rey' es más que una frase protocolaria, es un símbolo de reafirmación y resistencia a los intentos de desmantelamiento de la democracia española asentada en la Constitución de 1978", ha zanjado.



Además del apoyo al Rey ofrecido por 183 rostros conocidos de la sociedad española, que puede verse en 'YouTube', la asociación ha recibido también testimonios de personas anónimas, que se plasmarán en un segundo vídeo para continuar con la iniciativa de respaldo al monarca español.