Expertos: Imposible saber si Trump sigue siendo contagioso

NUEVA YORK (AP) — El presidente Donald Trump dijo el jueves que no cree que siga siendo contagioso, pero expertos médicos aseguran que es imposible saberlo a ciencia cierta una semana después que fue diagnosticado con COVID-19.

La mayoría de los pacientes de esta enfermedad pueden salir de cuarentena y tener contacto con otras personas 10 días después de presentar los primeros síntomas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés). Eso siempre y cuando los síntomas hayan mejorado, no hayan tenido fiebre durante 24 horas y ya no consuman medicamentos para reducir la temperatura. Pero no hay forma de saber a ciencia cierta si alguien sigue siendo o no contagioso a tan pocos días de enfermar, afirman los expertos.

“En este momento, no existe una prueba diagnóstica que te indique si una persona infectada sigue siendo contagiosa”, dijo el doctor Benjamin Pinsky, director de los laboratorios de virología de la Universidad de Stanford. “Hay una cadena de incógnitas”.

Los médicos de Trump han dicho que el mandatario presentó síntomas de COVID-19 el jueves pasado, así que los 10 días llegarían el domingo. El miércoles reportaron que no ha tenido fiebre en dos días y que no ha presentado síntomas en las últimas 24 horas, mientras que el presidente indicó el jueves que sigue tomando dexametasona, un esteroide que puede bajar la fiebre. En su actualización del jueves, el doctor Sean Conley dijo que el sábado sería el décimo día después del diagnóstico de Trump y que anticipaba que el presidente volviera de forma segura a los eventos públicos “en ese momento”.

Los asesores de Trump sopesaban las opciones de viaje para el presidente, incluyendo giras para eventos pequeños la próxima semana. En una entrevista telefónica con Fox Business, Trump dijo el jueves: “Creo que estoy mejor, al punto de que me encantaría estar en un mitin esta noche”. También declaró: “No creo que sea contagioso en lo absoluto”.

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca la tarde del lunes, únicamente algunos miembros del personal — y ningún reportero — han visto al presidente, quien ha dado las actualizaciones sobre su estado de salud a través de Twitter y mediante videos publicados en línea. Sus médicos no han estado en conferencia de prensa desde que el mandatario salió del hospital y únicamente han difundido comunicados con información limitada.

“Los que observamos desde el exterior sólo tenemos indicios, o pistas diría yo”, sobre el estado de salud de Trump y cuándo dejaría de ser infeccioso, dijo el doctor William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

A principios de esta semana, los médicos del mandatario insinuaron que colaborarían estrechamente con instalaciones de investigación médica del ejército y otros laboratorios en torno a una “prueba de diagnóstico avanzado” para determinar cuándo el presidente dejaría de ser contagioso, pero no se dieron a conocer más detalles. No han difundido detalles sobre los resultados de sus análisis, incluyendo cuándo fue la última vez que Trump arrojó negativo antes de enfermar.

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, dijo que dos pruebas de PCR negativas con 24 horas de diferencia son un factor para determinar si alguien sigue siendo contagioso.

“Así que si el presidente pasa 10 días sin síntomas, y le practican las pruebas de las que hablamos, entonces se puede asumir, basándose en ciencia sólida, que no está infectado”, dijo Fauci el jueves a MSNBC.

___

El periodista de AP Jonathan Lemire contribuyó a este despacho.