Estados Unidos.- El sector del vino en Europa y EEUU reclama el fin de los aranceles adicionales y apela a negociar

14/09/2020 Trabajadores de la Bodega Txabarri recogen uvas durante la vendimia para producir txakoli de Bizkaia, en Zalla, Vizcaya, Euskadi (España), a 14 de septiembre de 2020. La vendimia del txakoli comenzó oficialmente el pasado viernes, 11 de septiembre, dos semanas antes respecto al calendario habitual, y con una previsión de superar "ligeramente" los datos del pasado año. La campaña se desarrollará siguiendo el protocolo para prevenir contagios del Covid-19, con PCR a todas las personas que participen en ella. ECONOMIA Iñaki Berasaluce - Europa Press



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV), asociación a la que pertenece la Federación Española del Vino (FEV), junto a otras 17 organizaciones más de Estados Unidos y la UE de sectores del comercio minorista, la restauración y distribuidores y productores de vino, bebidas espirituosas y cerveza, han reclamado de forma conjunta el fin de los aranceles adicionales y negociar para evitar una guerra comercial.



En concreto, las entidades han remitido una carta a las autoridades norteamericanas y europeas instando a apostar por la negociación y alcanzar un acuerdo que permita eliminar los aranceles adicionales sobre dichos productos, lo que generaría crecimiento y empleo en ambos lados del Atlántico.



Dicha misiva ha sido enviada concretamente al representante comercial de EEUU, Robert E. Lighthizer, y al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. En la carta se destaca el "daño severo" que están sufriendo estos sectores a causa de los aranceles y se hace un llamamiento a que EEUU y la UE se abstengan de imponer nuevos aranceles y suspendan aquellos en vigor mientras se llevan a cabo las negociaciones.



Esta carta llega después de las noticias aparecidas en algunos medios que indican que la Organización Mundial del Comercio (OMC) podría publicar oficialmente el informe de arbitraje del caso Boeing próximamente, estableciendo el importe de las contramedidas que, en su caso, la UE podría imponer a EEUU, y que se baraja que podrían ascender a 4.000 millones de dólares.



Además del CEEV, por parte del sector europeo del vino, la carta está respaldada del lado de EEUU por las principales asociaciones del sector vitivinícola como son Wine Institute, Wine America, la US Wine Trade Alliance, National Association of Wine Retailers o Wine&Spirits Wholesalers of America, entre otras.



Todas ellas han señalado que una escalada de aranceles en los sectores del vino y bebidas espirituosas solo "aumentaría el daño" generado a una industria, que está sufriendo un impacto muy negativo con el cierre y las restricciones a la hostelería en ambos lados del Atlántico por la crisis del coronavirus.



Por último, se ha recordado que la vuelta a la situación previa a los aranceles adicionales es "esencial" para que estos sectores vuelvan a generar empleo de apoyo en ambos lados.