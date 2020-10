Ciencia.-El extinto Megalodón excede las tablas corporales de los tiburones

05/10/2020 Dibujo esquemático que muestra la distribución de los tamaños máximos posibles de todos los 70 géneros (grupos) no planctívoros conocidos en el orden de tiburones Lamniformes. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA KENSHU SHIMADA



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El tamaño corporal del icónico tiburón gigantesco o Megalodón, de unos 15 metros de largo, es de hecho anormalmente grande en comparación con el tamaño corporal de sus parientes.



Formalmente llamado Otodus megalodon, el tiburón fósil que vivió en casi todo el mundo hace aproximadamente 15-3,6 millones de años está recibiendo una mirada renovada sobre la importancia de su tamaño corporal en el mundo de los tiburones, según un nuevo estudio que aparece en la revista internacional Historical Biology.



Otodus megalodon se retrata comúnmente como un tiburón monstruoso de gran tamaño en novelas y películas como el thriller de ciencia ficción de 2018 "The Meg", pero se sabe que el tamaño corporal máximo posible científicamente justificable para la especie es de unos 15 metros. No obstante, sigue siendo un tiburón impresionantemente grande, y el nuevo estudio ilumina exactamente lo singularmente gigantesco que fue este tiburón, según Kenshu Shimada, paleobiólogo de la Universidad DePaul en Chicago y autor principal del estudio.



Otodus megalodon pertenece al grupo de tiburones llamados lamniformes con un rico registro fósil, pero la biología de las formas extintas es poco conocida porque estos peces cartilaginosos se conocen principalmente solo por sus dientes. Basado en mediciones tomadas de lamniformes no planctívoros actuales, el estudio presenta una ecuación que permitiría estimar la longitud corporal de formas extintas a partir de sus dientes.



El estudio demuestra que los 15 metros de longitud de O. megalodon es realmente un valor atípico porque prácticamente todos los demás tiburones no planctívoros tienen un límite de tamaño general de 7 metros, y solo unos pocos tiburones que comen plancton, como el tiburón ballena y el tiburón peregrino, eran equivalentes o se acercaban al tamaño. El estudio también revela que la Era Cenozoica (después de la era de los dinosaurios, incluida la actual) vio linajes más lamniformes que alcanzaron tamaños más grandes que la Era Mesozoica (era de los dinosaurios).



Se ha propuesto previamente que la sangre caliente ha llevado al gigantismo (más de 6 metros) en múltiples linajes lamniformes. El nuevo estudio propone su estrategia reproductiva de procreación --con un comportamiento caníbal único de comer huevos para nutrir a embriones de nacimiento temprano hasta alcanzar grandes tamaños dentro de su madre-- como otra posible causa de la evolución frecuente del gigantismo logrado por los tiburones lamniformes.



Comprender los tamaños corporales de los organismos extintos es importante en el contexto de la ecología y la evolución. "Los tiburones lamniformes han representado a los principales carnívoros en los océanos desde la era de los dinosaurios, por lo que es razonable afirmar que deben haber desempeñado un papel importante en la configuración de los ecosistemas marinos que conocemos hoy", dijo Shimada.



"Esta es una evidencia convincente del tamaño verdaderamente excepcional del megalodon", señaló el coautor Michael Griffiths, profesor de ciencias ambientales en la Universidad William Paterson en Wayne, Nueva Jersey. El coautor Martin Becker, también profesor de ciencias ambientales en la Universidad William Paterson, agregó, "este trabajo representa un avance crítico en nuestra comprensión de la evolución de este gigante oceánico".