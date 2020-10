Guyana reabre aeropuertos pero exigirá pruebas PCR para entrar al país

El ministro de Salud indicó que a las personas con PCR negativo se les permitiría viajar al interior del país. EFE / Salvador Sas/Archivo

San Juan, 3 oct (EFE).- Guyana reabrirá sus aeropuertos para vuelos internacionales a partir del próximo 12 de octubre, aunque las personas que pretendan entrar al país deberán presentar una prueba PCR que demuestre que no están contagiadas de COVID-19.

El ministro de Salud de Guyana, Frank Anthony, informó este sábado de que cuando los dos aeropuertos internacionales del país reabran a vuelos internacionales, los pasajeros no podrán abordar en origen a menos que tengan una prueba PCR negativa de COVID-19.

El funcionario advirtió además de que es posible que sean sometidos a una segunda prueba al aterrizar en Guyana.

Anthony dijo que lo ideal es que las pruebas de PCR se realicen como máximo dentro de las 72 horas previas al viaje a Guyana, ya que en caso contrario las autoridades sanitarias podrán someter a los viajeros a un análisis en el aeropuerto, del que proporcionarán resultados en un breve periodo.

"Se pondrán en marcha los mecanismos para que se puedan realizar las pruebas. Una vez se obtenga el resultado en un período de tiempo razonable, si es negativo, se permitirá continuar al viajero. Si es positivo, entonces tendrá que ser aislado", aclaró.

Dijo que en cualquier caso si las pruebas PCR tienen más de siete días de antigüedad no serán válidas.

El primer ministro de Guyana, Mark Phillips, agregó sobre el asunto que hay demanda para la reapertura de los aeropuertos, por lo que a partir del 12 de octubre se podrá viajar al país, aunque con la puesta en marcha de todos los protocolos sanitarios necesarios.

El ministro de Salud indicó que a las personas con PCR negativo se les permitiría viajar al interior del país.

Anthony destacó que espera que la red de seguridad establecida evitará nuevos casos de COVID-19 importados.

El primer caso de COVID-19 en Guyana se remonta a marzo, cuando una mujer que llegó contagiada desde la ciudad de Nueva York murió poco después por complicaciones asociadas con enfermedades como la diabetes e hipertensión.

El anunció de la reapertura a los vuelos internacionales coincide hoy con la actualización de los datos de COVID-19 por parte de las autoridades sanitarias de Guyana, que informaron que desde el inicio de la pandemia el número de casos se eleva a 2.968 y 85 fallecidos a causa del coronavirus.