“Estamos un poco huérfanos”, dicen argentinos tras muerte de Quino

Actualiza con reacción del presidente Fernández y más datos ///Buenos Aires, 30 Set 2020 (AFP) - El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido universalmente como Quino, autor de Mafalda y una veintena de libros de historietas, murió este miércoles a los 88 años de edad, un deceso que conmovió tanto al mundo de la cultura como a la gente común."Se murió Quino. Toda la gente buena en el país y en el mundo, lo llorará", anunció su editor Daniel Divinsky, director de Ediciones de la Flor, el primero en dar la noticia.Quino solía pasar seis meses del año en España y seis meses en Argentina. Al momento de su muerte se encontraba en su ciudad natal, Mendoza (oeste).La provincia de Mendoza decretó duelo por el fallecimiento de Quino, pero debido a las restricciones por la pandemia del covid-19 no se realizarán homenajes oficiales. - "Huérfanos" - Una estatua de Mafalda y sus compañeros lo honra en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Este miércoles, varias personas se acercaron al lugar para depositar ramos de flores y encender velas.Lo mismo ocurrió en Mendoza, donde hay otra escultura muy similar."Tuve que salir a hacer unos trámites y pensé en venir a saludar a Mafalda, a Susanita y a Manolito, porque estamos varias generaciones, creo yo, un poco huérfanos hoy, y ellos más todavía", dijo a la AFP Damián Lozada, vecino de San Telmo de 55 años."Quino deja una obra extraordinaria para el mundo. Es amor y es humor. Es ternura y es inteligencia. Es la observación mordaz y también la inocencia", añadió.En Twitter, #Quino es tendencia en Argentina con una avalancha de mensajes de despedida."Se nos fue Quino, uno de los artistas más grandes de la historia de nuestro país. Nos hizo reír, nos hizo pensar y nos convocó siempre a reflexionar sobre la Argentina, con la que estuvo comprometido como pocos. Hasta siempre, maestro", escribió el presidente Alberto Fernández.El rostro de Mafalda está presente en innumerables murales en Argentina, y la historieta adorna uno de los túneles del metro de Buenos Aires, ciudad donde transcurre su historia y en uno de cuyos edificios hay una placa conmemorativa que asegura que allí vivió la famosa niña.Quino no tuvo hijos. Estuvo casado desde 1960 con Alicia Colombo, quien falleció en 2017. - Mafalda - Hijo de andaluces, Quino había nacido el 17 de julio de 1932. A los 13 años ingresó al colegio de Bellas Artes en Mendoza, pero pronto se sintió "cansado de dibujar ánforas y yesos" y volcó su genio en la historieta y el humor, aunque en su primera etapa, sin palabras.A los 18 años publicó su primera viñeta en Buenos Aires, pero no fue hasta los 30 cuando del trazo de su lápiz nació Mafalda, la niña que odia la sopa, concebida por encargo para una publicidad de electrodomésticos en 1963.Con un humor sutil, cargado de crítica social, las tiras de Mafalda y sus amigos Susanita, Miguelito, Manolito, Felipe y Libertad, se publicaron desde 1964 hasta 1973.Fueron esos los únicos personajes permanentes que dibujó y por los que ganó fama en el mundo entero.Entre sus otros libros, destacan "A mí no me grite", "Hombres de bolsillo", "Gente en su sitio", "Humano se nace", "Déjenme inventar".Quino fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias en 2014 y también recibió la Legión de Honor de Francia.Su legado fue destacado este miércoles por la Real Academia Española de la Lengua. "Nos ha dejado Quino, creador de la inolvidable Mafalda y uno de los dibujantes en español más internacionales. Sus agudas palabras viajaron a ambos lados del Atlántico gracias a sus viñetas y su peculiar sentido del humor", escribió la RAE.En sus caricaturas, Quino siempre reivindicó la libertad, muchas veces ironizó sobre la explotación laboral y también hizo humor con el psicoanálisis.Una de las últimas veces que se le vio en público fue en enero de 2015 en un acto en Buenos Aires para repudiar el atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo."Mafalda hubiera tenido una terrible pena por el atentado", dijo entonces Quino que asistió en silla de ruedas y con un cartel con la leyenda: "Yo soy Charlie".bur-nn/yow/mls -------------------------------------------------------------