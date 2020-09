Cultura.- Zac Efron protagonizará el remake de Ojos de fuego (Firestarter) de Stephen King

30/09/2020 Efron como Ted Bundy en Extremadamente cruel, malvado y perverso CULTURA NETFLIX



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Las adaptaciones de Stephen King están viviendo una segunda edad dorada gracias a películas como las dos entregas de IT, Cementerio de animales o El juego de Gerald. Y parece que seguirá así los próximos años, porque Bloomhouse ya trabaja en el remake de Ojos de fuego (Firestarter) con Zac Efron como protagonista.



Según un comunicado de prensa ofrecido por Universal Pictures, Efron ha firmado para protagonizar el remake de Ojos de fuego, que ya tuvo una adaptación en 1984 protagonizada por Drew Barrymore. Aunque no se especifica el papel del actor de Malditos Vecinos, se espera que interprete a Andrew McGee, un joven padre que junto a su hija tendrá que huir de la corporación conocida como The Shop.



En la novela de Stephen King, Andrew es un estudiante que junto a su novia Vicky se inscribe a un experimento médico con una sustancia química llamada LOT-6. Aunque la mayoría de sujetos sufren terribles efectos secundarios, la joven pareja desarrolla poderes psíquicos: Andrew puede convencer y controlar la mente de la gente y Vicky es capaz de leer sus pensamientos.



Años después, juntos tienen una hija llamada Charlie, que ha heredado las habilidades especiales de sus padres. En el caso de la joven, desarrolla la piroquinesis, la capacidad de prender en llamas los objetos en los que se enfoca con la mente. Es entonces cuando The Shop se fija en ellos, y comienza una caza sin cuartel hacia la familia.



La nueva adaptación está dirigida por Keith Thomas (The Possesion), con una historia del guionista de Halloween Kills, Scott Teems.