Un Flamengo plagado de bajas por COVID-19 logra un empate frente al Palmeiras

El entrenador de Flamengo Domenec Torrent (d). EFE/ Rodrigo Buendia/Archivo

Sao Paulo, 27 sep (EFE).- El Flamengo, con una veintena de bajas por la COVID-19, logró este domingo un meritorio empate 1-1 en casa del Palmeiras en un partido de la duodécima jornada del Campeonato Brasileño que estuvo a punto de no celebrarse por un embate judicial.

El equipo carioca, defensor del título, saltó al césped del Allianz Parque de Sao Paulo con una alineación irreconocible en la que únicamente había tres nombres de peso: los centrocampistas Gerson y Giorgian de Arrascaeta, de Uruguay, y el delantero Pedro.

El resto eran jóvenes de las categorías inferiores que en todo momento dieron la cara y sorprendieron a un rival que sigue sin conocer la derrota en el torneo, pero acumula ya siete empates en once partidos.

El conjunto verde se adelantó en el minuto 54 por medio de un disparo desde lejos de Patrick de Paula, una de las revelaciones en este inicio de Liga brasileña, que desvió un jugador del Flamengo y se coló en la portería de César.

Sin embargo, un minuto después, Pedro remataba dentro del área un pase de Arrascaeta y devolvía la igualdad a un marcador que no se movió más.

El partido estuvo precedido por una polémica batalla en los tribunales de justicia ordinaria que tuvo que resolver una corte superior minutos antes del inicio.

El Flamengo pidió días atrás a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y a la Justicia Deportiva aplazar el encuentro ante el brote de casos de coronavirus en su plantilla, incluido el entrenador español Domènec Torrent, pero encontró un "no" por respuesta.

En paralelo, dos sindicatos entraron con sendos recursos en el Tribunal Regional del Trabajo de Río de Janeiro, que en una primera decisión el sábado y en otra segunda el domingo suspendió el enfrentamiento porque suponía un "riesgo" para la salud.

Al final, la CBF recurrió ante el Tribunal Superior del Trabajo, que permitió, minutos antes del horario programado, que los dos equipos se enfrentasen este domingo.