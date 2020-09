El turismo deportivo se las ingenia para sobrevivir a la pandemia

Mix Aficiones ofrece viajes para ir a practicar kitesurf y buceo a Lanzarote, para ir a jugar al golf a Villa Padierna (Marbella), para hacer el descenso del Sella en canoa o para ir a esquiar a Saint-Moritz (Alpes Suizos). EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO/Archivo

Barcelona, 25 sep (EFE).-La pandemia del coronavirus está afectando de una manera contundente a prácticamente todos los sectores de negocio, pero si hay que destacar a los más afectados el turismo sin duda estaría entre ellos.

Aun así, agencias de viajes como Mix Aficiones, especializada en turismo deportivo, trabajan a diario para sobrevivir hasta que la situación mejore.

"En estos momentos, el turismo activo que más salida tiene es el de los deportes acuáticos en las zonas costeras y las actividades de aventura en las zonas rurales. Todavía estamos pendientes de ver si se reactiva en invierno el turismo de nieve, al menos en la península", explica a EFE César Lestón, director del departamento comercial de la empresa.

Mix Aficiones ofrece viajes para ir a practicar kitesurf y buceo a Lanzarote, para ir a jugar al golf a Villa Padierna (Marbella), para hacer el descenso del Sella en canoa o para ir a esquiar a Saint-Moritz (Alpes Suizos). Esta última propuesta no es la única que tienen para hacer escapadas deportivas en el extranjero, pero a día de hoy está muy complicado ir a hacer buceo a la Polinesia Francesa, otras de las ofertas que hay en su web (mixaficiones.com).

"Al fin y al cabo, nuestra agencia está especializada sobre todo en viajes para asistir como público a eventos deportivos nacionales e internacionales, y estos eventos se han cancelado o pospuesto en su mayoría desde el pasado mes de marzo. No hemos dejado de realizar cancelaciones desde un primer momento", informa Lestón.

A causa de ello estima una pérdida de facturación de entre el 90 y el 95% en esta línea de negocio. "Estos meses la demanda de asistencia a eventos deportivos es prácticamente nula, ya sea porque están cancelados o porque se realizarán a puerta cerrada, o incluso por el miedo a viajar fuera de España de los potenciales espectadores, aparte de las trabas o requisitos que piden la mayoría de países".

Además, Lestón considera que "las aerolíneas tampoco están ayudando mucho, ya que están cambiando sus operativas e incluso cancelando muchos vuelos". Así, no obtuvo demasiado éxito, por ejemplo, la oferta para acudir a presenciar en directo el Tour de Francia, el cual finalizó el pasado domingo en París.

Todo esto sucede en un año que debía ser potente para el turismo deportivo, con la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio y la Eurocopa de fútbol. Los dos se han pospuesto para el 2021. ¿Se podrá recuperar entonces el dinero perdido?

"Teníamos muy buenas expectativas para este 2020", sentencia el director comercial de Mix Aficiones. "Según las noticias que se van escuchando a diario, y con tanta incertidumbre sobre la llegada o no de la vacuna del Covid-19 y la propagación del virus, es muy difícil prever que el 2021 sea un buen año y se vuelva a la normalidad".

Además, hay que diferenciar las particularidades de cada tipo de evento: "los Juegos Olímpicos son un evento que normalmente no está al alcance de todo el mundo, y en el caso de Tokio se complica algo más por la distancia y los altos precios de los alojamientos en un momento de crisis para la economía española. En el caso de la Eurocopa de fútbol, al disputarse esta vez en distintos países, va a depender mucho de las restricciones de cada uno".

De todas maneras, Mix Aficiones ya se está trabajando para preparar el producto del 2021. "El problema es que en muchos casos no tenemos suficiente información", se lamenta Lestón.

Pero, a pesar de todo, es optimista: "España es uno de los países punteros en turismo activo, y pienso que lo seguirá siendo después de la crisis del coronavirus, ya que tenemos zonas maravillosas para practicar cualquier deporte. En cuanto a eventos deportivos, también tenemos deportes que movilizan a muchos aficionados tanto en el fútbol como en el motociclismo o el tenis".

La vuelta a la normalidad aún se ve lejana y algunos eventos internacionales de gran calibre como la Champions League de fútbol se plantean empezar la edición de este año todavía a puerta cerrada en todos los países.

