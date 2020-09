JBS abarca la deforestación con plan para rastrear el ganado

(Bloomberg) -- JBS SA, el mayor productor de carne a nivel global, está respondiendo al mundo a raíz de las crecientes críticas sobre su enfoque frente a la deforestación en la Amazonía.

La compañía está desarrollando una plataforma para monitorear a todos sus proveedores de ganado en la Amazonía, según el director ejecutivo, Gilberto Tomazoni, quien dijo que tomará cinco años implementar el nuevo sistema de seguimiento. La iniciativa aborda el principal obstáculo para detener la deforestación relacionada con el ganado: los proveedores indirectos.

“Finalmente resolveremos el problema del monitoreo de los proveedores de nuestros proveedores”, dijo Tomazoni en una entrevista telefónica.

JBS ha indicado que no compra ganado en su cadena de oferta directa de áreas deforestadas en la Amazonía, donde monitorea a 50.000 productores diariamente en un área más grande que Alemania. Durante la última década, la compañía bloqueó las compras de 9.000 ganaderos debido a prácticas no conformes. No obstante, al igual que todos los demás empacadores de carne brasileños, la compañía falla cuando se trata de rastrear ganado a lo largo de su cadena de oferta. Los proveedores indirectos incluyen granjas donde se crían terneros antes de ser vendidos a operaciones más grandes que engordan el ganado y lo venden a los mataderos.

La más reciente medida de JBS se produce dos meses después de que su principal rival brasileño, Marfrig Global Foods SA, anunciara un plan a cinco años para implementar su sistema de seguimiento de la oferta en la Amazonía.

Se considera que el fracaso en el seguimiento de toda la cadena de oferta, junto con las prácticas nocivas de algunos ganaderos, son algunos de los principales impulsores de la deforestación de la Amazonía, que ha sido el foco de atención durante el último año, por imágenes de la selva tropical en llamas que provocaron indignación global. En los últimos meses, JBS fue acusado por Greenpeace, Amnistía Internacional y la Oficina de periodismo investigativo de comprar ganado criado en áreas deforestadas. En julio, Nordea Asset Management decidió desinvertir de JBS por su enfoque sobre la Amazonía.

Promesa 2009

JBS, junto con sus pares brasileños Marfrig y Minerva SA, se comprometió a poner fin a sus vínculos con la deforestación de la Amazonía en 2009, después de un informe de Greenpeace. Durante la última década, las compañías desarrollaron sistemas para monitorear a todos los proveedores directos, pero los grupos ambientalistas dicen que se han demorado mucho en monitorear a los indirectos.

JBS está apostando a que su nueva plataforma proporcionará suficiente confidencialidad para convencer a los proveedores de permitir que la compañía acceda a documentos que muestran los movimientos de los animales, normalmente considerados información privada. El acceso a esta documentación es clave para que las compañías cárnicas rastreen el movimiento del ganado.

Las acciones de JBS han caído cerca de 13% este año en Sao Paulo a pesar de que la compañía registró ganancias récord. Además de las preocupaciones de los inversionistas sobre la Amazonía, la compañía también ha sido objeto de escrutinio público ya que sus plantas de carne desde Estados Unidos hasta Brasil y Australia registraron brotes de covid-19. Adicionalmente, los inversionistas han estado esperando que el banco brasileño de desarrollo venda su participación de 21% en JBS.

No obstante, Tomazoni dijo que el anuncio sobre la Amazonía no es una respuesta al mercado.

El plan de JBS para combatir la deforestación de la Amazonía también implica apoyar a las granjas para que cumplan con las leyes ambientales de Brasil. El gigante de la carne también se ha comprometido a proporcionar asistencia a los agricultores para aumentar la productividad.

La compañía creará un fondo para financiar proyectos para el desarrollo sostenible de la región. El objetivo es recaudar 1.000 millones de reales (US$182,7 millones) hasta 2030, mientras que JBS invertirá 250 millones de reales en cinco años. Por cada contribución realizada por terceros al fondo, JBS igualará la cantidad hasta 500 millones de reales hasta 2030.

