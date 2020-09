¿Tiene intención Paloma Cuevas de irse fuera de España?

MADRID, 19 (CHANCE)



Carmen Lomana ha sido otro de los rostros conocidos que no han querido perderse el estreno de la temporada en el Teatro Real en Madrid. Y es que como no podía ser de otra manera, nuestra socialité ha acudido de lo más elegante posible y atendiendo a la prensa con la simpatía que le caracteriza.



Nuestra protagonista, que es muy amiga de Paloma Cuevas, nos ha hablado de la relación que tiene ésta con su expareja, Enrique Ponce. Y es que nos ha sorprendido porque según la tertuliana no hay una buena relación entre ambos: "¿Pero cómo va haber buen rollo? Son cosas evidentes".



A Carmen Lomana le parece que la palabra 'ridiculizada' es exagerada, pero: "Ridiculizada no sé, pero faltarle el respeto con su actitud sí, sin duda ninguna". Aunque no quiere ser la portavoz de Paloma Cuevas nos ha asegurado que los planes de ésta son irse fuera de España: "Sí, dentro de Europa, pero yo tampoco quiero hablar, están fenomenal todos".