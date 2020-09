Uruguay homenajea la vida y la pluma de Benedetti en su centenario

La actriz Raquel Diana participa hoy, en un homenaje con motivo de los 100 años del nacimiento de Mario Benedetti, en el teatro El Galpón de Montevideo (Uruguay). EFE/ Raúl Martínez

Montevideo, 14 sep (EFE).- Homenajes, emociones, narraciones de textos icónicos y el recuerdo vivo de una pluma que marcó un antes y un después de la literatura uruguaya formaron parte de una serie de eventos para recordar al escritor Mario Benedetti (1920-2009) el día que estaría cumpliendo 100 años.

La noticia de este denominado Siglo Benedetti, difundida este lunes, fue el hallazgo del manuscrito de una novela inconclusa del escritor que dio a conocer la Fundación que lleva su nombre en una conferencia de prensa ofrecida en el Teatro El Galpón, muy unido al autor de "La tregua" durante décadas, que también fue el escenario para el evento principal del día.

"Tenemos que examinar estas páginas, pero con sus 80 folios y esa carátula de puño y letra no caben dudas acerca de la intención del autor", dijo este lunes la presidenta de la Fundación Benedetti, Hortensia Campanella, acerca de ese volumen inédito.

La jornada comenzó con un homenaje estudiantil en Montevideo y en su pueblo natal, Paso de los Toros (centro del país), recordando a Benedetti con diferentes reconocimientos e intervenciones artísticas, y culminó con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Montevideo en el Teatro Solís para celebrar el vínculo de sus poemas con la música.

Desde la central sindical, el PIT-CNT, hasta partidos políticos, parlamentarios y los principales representantes de la cultura uruguaya, ha sido unánime el reconocimiento a uno de los principales escritores de la historia del país, que ha trascendido fronteras y cuyos libros son símbolo de la poesía en español.

Incluso el director del Ballet Nacional del Sodre de Uruguay, el español Igor Yebra, responsable de la versión para danza de "La tregua", consideró durante el evento que se llevó a cabo en el teatro El Galpón que Benedetti se encuentra "en el Olimpo de los dioses de la escritura".

Apasionado por el amor a quien fue su compañera durante 60 años, Luz López Alegre, por su amistad con Eduardo Galeano o por la defensa de los derechos humanos, Benedetti escribió textos memorables que se mantienen vigentes hasta hoy.

Además, ha sido ejemplo de artistas internacionales como Joan Manuel Serrat, quien hoy presentó una antología de Benedetti en la majestuosa sede madrileña del Instituto Cervantes.

UN TEATRO COLMADO

El teatro El Galpón se vistió de gala para homenajear al escritor en una sala colmada de personas. Debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19, había dos asientos de distancia entre los asistentes pero esas butacas no estaban vacías.

En ese lugar, las denominadas "Imágenes del Silencio" -retratos de uruguayos famosos sosteniendo fotos de desaparecidos durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985)- formaban parte del público, dando un ambiente más emotivo si cabe al homenaje de un autor muy comprometido políticamente.

Con discursos, imágenes del escritor que se proyectaban en el fondo del escenario y la atenta mirada del público se recordó la trayectoria y vida de Benedetti, por medio de las lecturas y la interpretación de sus textos.

Junto al hallazgo de la novela, también se anunció en esta jornada que el poeta chileno Raúl Zurita, recién galardonado con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, recibirá en diciembre el Premio Internacional Mario Benedetti a la lucha por los Derechos Humanos y la Solidaridad en su edición de 2020.

EL MÁS UNIVERSAL

Benedetti es autor de 117 libros -entre publicaciones únicas y antologías o recopilaciones hechas por él-, traducido a unos 20 idiomas y cuyos versos son recitados en cualquier parte del mundo incluso por quienes no están familiarizados con él.

"Táctica y estrategia", "Hagamos un trato" o "Te quiero" son poemas de amor citados frecuentemente entre amantes o aspirantes a serlo, e impresos en marcadores de libros, imanes o 'souvenirs' como recuerdo en España o Uruguay.

Además, su compromiso político o sus cantos desde el exilio son un ejemplo de lo que siempre defendió: que la ideología y la belleza estética debían ir de la mano.

Sus poesías, críticas de cine, narraciones, novelas y textos periodísticos lo sitúan como uno de los más grandes autores en lengua española o, como dice Fernando Butazzoni, "sin ninguna duda, el más universal de los escritores uruguayos y uno de los más universales que ha dado América Latina".

La vida de Benedetti marcó una época. El reconocimiento de artistas uruguayos e internacionales es solo una señal de ello pero, sin dudas, el cariño de la gente es uno de los símbolos más importantes de su legado.

A lo largo de Montevideo y del resto del país los reconocimientos de su pueblo son cientos, versos de sus poesías pintados en los muros, rostros del autor mirando hacia la nada o libros que se trasmiten por generaciones en las bibliotecas de los hogares demuestran que la vigencia de Benedetti está intacta pese a su centenario.