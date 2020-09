El presidente de Costa Rica destaca a los héroes de la salud en el Día de la Independencia

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y su esposa, Claudia Dobles, participan este martes en la conmemoración del 199 aniversario del Día de la Independencia en San José. EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 15 sep (EFE).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, destacó este martes en el marco de un discurso en conmemoración del 199 aniversario del Día de la Independencia, el trabajo del personal sanitario, "los héroes" de la actualidad, que buscan proteger a la población frente a la COVID-19 que ha causado más de 600 muertes en el país.

"Así como hace casi dos siglos, Centroamérica hizo historia por su independencia, así como hubo gente que luchó en esa época, hoy hay personas que son héroes y heroínas: el personal médico, de enfermería y de salud, que ha hecho el mayor esfuerzo para proteger a los costarricenses durante la pandemia", dijo el mandatario.

Alvarado colocó este martes la usual ofrenda en el Monumento Nacional, ubicado en el Parque Nacional, en memoria de los 199 años de vida independiente. Sin embargo, lo hizo bajo un estricto protocolo sanitario y con un grupo reducido de miembros del gabinete para evitar los contagios.

"Que hoy no podamos gozar del corazón de la celebración puede que sea un recordatorio de lo importante que es y deseamos que si le encontramos un sentido sea que para este 199 aniversario esa ausencia temporal, debido a la pandemia, sea la construcción de un momento de anhelo y de espera para que en el bicentenario, en un año, podamos celebrarlo con todo el corazón, efusividad y emoción que merece", afirmó el presidente.

El mandatario costarricense también brindó un mensaje de esperanza, en el que espera que para la conmemoración de los 200 años de independencia el país se encuentre en una ruta hacia la recuperación económica y el desarrollo tras superar la crisis sanitaria.

TRIBUTO A LA EDUCACIÓN

Como parte de su discurso, Alvarado también brindó un tributo a los estudiantes y padres de familia que han tenido un "complejo y duro año" y solicitó la aprobación en el Congreso de un proyecto de alfabetización digital.

El proyecto permitiría al Ministerio de Educación Pública brindar conectividad a las escuelas y colegios, compra de equipos de cómputo, así como contar con una plataforma completa lo más pronto posible.

"Como país urge que logremos la aprobación para que saldemos una deuda histórica (...) no hemos logrado dar esa conectividad a los todos los estudiantes y frente a la pandemia hemos quedado al desnudo. Si soñamos con una Costa Rica de igualdad de oportunidades esa es una deuda que en el inmediato plazo debemos saldar, tan importante como la estabilidad de las finanzas, o más importante, es la educación", puntualizó el presidente.

Desde el pasado mes de abril el Ministerio suspendió clases presenciales por tiempo indefinido a causa de la crisis sanitaria e indicó que no serán reanudadas durante el 2020.

Tras la entrega de la ofrenda al Monumento Nacional, tradicionalmente daban inicio los desfiles del Día de la Independencia, en los cuales miles de estudiantes portan las banderas del país y sus bandas musicales ponían alegría en las calles. Sin embargo, todo fue suspendido debido a la COVID-19.

Datos oficiales del Ministerio de Salud revelan que Costa Rica suma más de 600 muertos y 57.000 casos positivos confirmados, con un promedio de nuevos contagiados de 1.000 por día.