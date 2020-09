Teotihuacán vuelve a recibir turistas

SHOTLIST SAN JUAN TEOTIHUACÁN, MÉXICO10 DE SEPTIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano panorámico de turistas frente a la pirámide de la Luna2. Plano medio de una familia tomándose una selfi3. Plano general de una familia tomándose una selfi4. Zoom out de la Pirámide de la Luna y la Calzada de los Muertos 5. SOUNDBITE 1 - Hongshun Tang, empresario chino residente en California (hombre, inglés, 9 seg.): "En realidad, estaba por irme a Egipto. Por la covid, el mismo día del viaje no pude volar a Egipto, así que compré el boleto para venir aquí." "Actually, I was applying to go to Egypt. Because of the Covid, the same day I couldn´t fly to Egypt, so I bought the ticket to come here instead." 6. Plano medio de una mujer tomándole fotos a una niña en las ruinas7. Paneo de derecha a izquierda del sitio arqueológico de Teotihuacán8. Plano general vendedores de artesanías parados al borde de la carretera9. Plano general de turistas viendo a un hombre tocar una fluta prehispánica10. Plano medio de un vendedor tocando una flauta prehispánica 11. SOUNDBITE 2 - José Luis Hernández, artesano local (hombre, 47 años, español, 8 seg.): "Una buena impresión para nosotros empezar a laborar de nuevo y empezar a generar ingresos para nuestras familias." 12. Paneo de izquierda a derecha de la pirámide del Sol13. Plano general de una familia caminando hacia la pirámide del Sol14. Plano general de trabajadores removiendo hierba de las ruinas