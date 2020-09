Previa del partido: AS Mónaco recibe en casa a FC Nantes

El próximo domingo a las 10:00 se disputará el partido de la Ligue 1 que enfrentará a Mónaco y a Nantes en el Louis II.

AS Mónaco viene con optimismo para el encuentro de la tercera jornada después de haber ganado a FC Metz en el Stade Saint-Symphorien por 1-0, con un tanto de Badiashile. Desde el comienzo de la competición, los locales han vencido en uno de los dos partidos jugados hasta ahora con una cifra de tres goles a favor y dos en contra.

Respecto a los visitantes, FC Nantes se hizo con la victoria frente a Olimpique de Nimes durante su último encuentro de la competición (2-1), con goles de Louza y Andrei Girotto, por lo que pretende mantener su racha de victorias en el estadio de AS Mónaco. Antes de este partido, FC Nantes había ganado en uno de los dos encuentros jugados en la Ligue 1 esta temporada y ha conseguido marcar dos tantos y uno en contra.

En cuanto al desempeño en su estadio, AS Mónaco ha empatado una vez en un partido jugado hasta ahora, de modo que las visitas al estadio Louis II no suelen ser de las más complicadas para los visitantes. En el papel de visitante, FC Nantes tiene un balance de un empate en un partido disputado, lo que significa que deberá esforzarse mucho en su visita al estadio de AS Mónaco si quiere mejorar estas cifras.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en el Louis II, de hecho, los números muestran 18 victorias, cuatro derrotas y dos empates a favor de AS Mónaco. Además, los locales llevan un total de seis encuentros seguidos ganando a su rival en esta competición. La última vez que se enfrentaron estos equipos en la competición fue en octubre de 2019 y el encuentro acabó con un marcador de 0-1 para los locales.

Además, este encuentro puede deshacer el desempate en la tabla clasificatoria, puesto que ambos equipos llegan con los mismos cuatro puntos al encuentro. El equipo local se encuentra en tercer lugar, mientras que el equipo visitante se sitúa en la sexta plaza.