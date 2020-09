Bellerín, accionista de un club inglés considerado el "más ecológico del mundo"

El defensa lateral internacional español del Arsenal, Héctor Bellerín, anunció este martes que se había convertido en accionista del club Forest Green Rovers (cuarta división), calificado por la FIFA como el "club le plus ecológico del mundo" en 2017.

"Anuncio que me he convertido en accionista del Forest Green Rovers", explicó el jugador en un podcast del sitio internet The Athletic, sin revelar el monto de su inversión ni la parte del capital que posee.

El club indicó en su sitio que Bellerín se ha convertido en el segundo accionista del club, pero su participación es suficientemente baja para no constituir un conflicto de intereses a los ojos de la Premier League, precisó el jugador.

Héctor Bellerín estima que Forest Green Rovers es "un ejemplo flagrante de cómo un club de fútbol puede ser administrado en nuestro tiempo".

Desde la llegada, hace diez años, de su presidente Dale Vince, magnate de la energía verde, el club del sudoeste de Inglaterra organizó todo su funcionamiento alrededor de un espíritu ecológico.

Utilizan cortadoras de césped de energía solar, su césped es tratado sin pesticidas ni herbicidas, el agua de lluvia es recogida para regar el terreno y es el primer club del mundo 100% vegetariano, ya sea en el comedor de los jugadores y del personal o en los comercios del estadio.

El club inglés es también el primero cuya neutralidad de carbono fue reconocida por la ONU tras haber firmado su carta sobre el cambio climático y se plantea la construcción de un nuevo estadio de 5.000 plazas, todo de madera.

Por su parte, Héctor Bellerín es vegetariano y ecologista.

"Me hice vegetariano hace tres años y al principio quería solo hacerlo para desintoxicar mi organismo. Inicialmente, pensaba luego comer carne como recompensa, pero ser vegetariano me gusta", contó el jugador en el sitio del club.

"Tras un mes, me sentía más fuerte y no tenía que luchar contra lesiones en los tobillos. Comencé a sentirme más enérgico en el terreno y a sentir una verdadera diferencia", añadió.

Bellerín se comprometió también a hacer plantar 3.000 árboles por cada victoria del Arsenal al final de la pasada temporada con la ONG One Tree Planted. Su promesa y los fondos colectados entre aficionados, permitieron que 50.000 árboles en total hayan sido plantados en los bosques del Amazonas.

