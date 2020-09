El Chile de Pinochet y Greta Thumberg llegan a la Mostra de Venecia

Rpt con atributo correcto ///Venecia, 4 Set 2020 (AFP) - Aunque el realizador chileno Rodrigo Sepúlveda no pudo viajar a Venecia por la pandemia, su filme "Tengo miedo torero" capturó la Mostra este viernes con la increíble historia del viejo travesti involucrado en el atentado en 1986 contra el dictador Augusto Pinochet.La cinta, basada en la novela del escritor, cronista y artista plástico chileno Pedro Lemebel, compite con otros 9 filmes en la sección paralela e independiente "Le Giornate degli Autori" (Las Jornadas de los Autores), entre las más innovadoras del festival veneciano, que programó el jueves en la noche su primer pase a la prensa.En una sala casi vacía debido a las estrictas medidas de seguridad adoptadas por la pandemia, que impusieron la reducción del público, la obligación del uso continuado de la mascarilla y la posibilidad de ser rastreado a través del dispositivo para reservar el puesto, la película fue estrenada a nivel mundial.Un estreno particular, muy simbólico, porque los organizadores de las Jornadas están empeñados en contribuir con la edición del 2020 a la reactivación del cine mundial tras la crisis suscitada por meses de confinamiento. - El nuevo reto de Alfredo Castro - El versátil actor chileno Alfredo Castro, en el papel de la "Loca del Frente", vuelve a medirse con una interpretación compleja, la del viejo y pobre trasvesti, después de haber arrancado elogios en 2005 con el filme venezolano "Desde allá" de Lorenzo Vigas, vencedor del León de Oro."La única certeza que tenía era que 'La Loca del Frente' tenía que ser él, Alfredo Castro, por edad, madurez, trayectoria y porque Lemebel se juntó con él y le ordenó ser 'La Loca'", contó el realizador en una charla con una emisora de su país.Entre el melodrama y el thriller político, la cinta cuenta con una música tocante que recorre esos años marcados por el miedo pero también por las protestas y las marchas contra la dictadura militar, acompañadas por el repetido "Se va caer, se va caer".La extraña e inusual historia de amor entre la "Loca del Frente", un travesti que borda manteles para las esposas de los militares y Carlos (el actor mexicano Leonardo Ortizgris), un guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, retrata el sentimiento de un país, dispuesto a todo para asesinar al dictador.La banda sonora, a cargo del músico Pedro Aznar, cantante, instrumentista y compositor argentino, resulta otro personaje del filme, al acompañar y sumergir al espectador en los ritmos, los boleros y las canciones famosas de los años 40 y 50.Y es justamente la canción de Lola Flores, "Tengo miedo torero", la que inspira esa historia, así como otros temas y arreglos musicales citados en la novela de Lemebel. La arriesgada operación clandestina para asesinar al dictador, que en la realidad ocurrió en la cuesta "Las Achupallas", a 40 kilómetros de Santiago, dejó 5 muertos y varios heridos y no logró su objetivo, el de matar a Pinochet.Sin embargo, la transformación de "La Loca del Frente", que nunca se había metido en política, después de las náuseas que le produce imaginar su mantel bordado en la mesa de los militares, la llevan a tomar conciencia y a sentirse finalmente una persona digna. ------------------------------------------------------------- Greta Thunberg se confiesa en la Mostra de Venecia Por Francois BECKER Venecia, 4 Set 2020 (AFP) - La joven activista por el clima Greta Thunberg confesó este viernes en un documental presentado en la Mostra de Venecia que se siente sobre todo una niña "'nerd' y tímida", que piensa por su cuenta, aunque abrumada por las responsabilidades.Con el título "Soy Greta", el documental del sueco Nathan Grossman, presentado como evento especial, recorre la trayectoria de la joven sueca desde que en 2018, a los 15 años, inició una huelga estudiantil por el clima frente al Parlamento de su país."Algunas personas difunden teorías sobre una conspiración, dicen que no pienso ni hablo por mí misma o que otras personas escriben mis discursos. Con esta película, pueden ver que no es verdad", explicó a la AFP durante una videoconferencia de prensa organizada por el festival veneciano.El documental alterna imágenes de las manifestaciones, marchas y encuentros que la joven ha tenido con líderes mundiales, como el papa Francisco y el presidente francés Emmanuel Macron, con escenas de su vida íntima, en su habitación, cocinando un pastel con la madre.Las innumerables secuencias de los trenes tomados de noche con su padre para cruzar media Europa ofrecen la medida del compromiso de la joven ante la crisis climática que azota al planeta.Grossman, que contó que pudo rodar imágenes desde el primer día por pura casualidad, reveló que tardó "varios meses" en darse cuenta del carisma y del alcance de la movilización por el clima que había generado la joven."Entendí que no estaba haciendo todo esto para ser famosa o tener éxito en las redes sociales. Ella es de verdad una apasionada por el tema del cambio climático", dijo. - "Como soy y no como dicen que soy" - El documentalista, que la siguió como su sombra durante un año, consiguió "retratarme como soy y no como los medios dicen que soy", comentó la joven desde Suecia en el encuentro con la prensa."No soy la niña ingenua y enojada que grita a los líderes mundiales en la asamblea general de las Naciones Unidas, soy una persona 'nerd' (estudiante aplicada) y tímida", confesó Greta Thunberg en una suerte de autodefensa ante las críticas de sus detractores.Entrevistada por los medios de medio mundo, con más de 4 millones de seguidores en Twitter, la joven de trenzas rubias quiere ahora que los medios se centren menos en ella y más en el clima. Sin embargo, es consciente de que se convirtió en "una especie de puente para que la gente pueda identificar y comprender mejor la crisis climática", confesó.En la película, durante la cual demuestra una férrea voluntad, la joven, que padece el síndrome de Asperger, desvela también sus frustraciones, miedos y desalientos. "Es una gran responsabilidad ... no quiero tenerla", dice entre sollozos, en medio de las furiosas olas del Atlántico, mientras navegaba en un barco que tomó en Nueva York. La lucha contra el cambio climático "es la tarea de los adultos, no de los jóvenes. ¡Son las personas en el poder que causaron esta crisis!", lamenta la joven al presentar el filme.Dos años después del inicio de la movilización, en un mundo trastornado por el coronavirus, Greta Thunberg regresó al colegio, aunque asegura que va a seguir luchando contra el cambio climático."Necesitamos más ciencia para hacer más investigaciones, pero sobre todo debemos actuar de inmediato, a nivel político, para cambiar las normas sociales", añadió antes de desconectarse para entrar de nuevo a clase.