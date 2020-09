El BM emite garantías en respaldo de préstamos por emergencia de la COVID en Panamá

Vista del Banco Nacional de Panamá en Ciudad de Panamá. EFE/Carlos Lemos/Archivo

Panamá, 1 sep (EFE).- El Banco Mundial (BM) emitió garantías para respaldar préstamos por 510 millones de dólares del Banco Nacional de Panamá dirigidos a la pequeña y mediana empresa a fin de mitigar los efectos de la pandemia de la COVID-19, informó este martes el multilateral.

Los papeles fueron emitidos por el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), institución que integra el Grupo Banco Mundial, y respaldan préstamos por un total de 510 millones a siete años otorgados al Banco Nacional de Panamá por Goldman Sachs Group Inc. (360 millones) y otras instituciones financieras internacionales (150 millones).

Las garantías del MIGA dan protección contra el riesgo vinculado con el incumplimiento de obligaciones financieras por las empresas estatales y ayudará a proporcionar liquidez de emergencia a bancos y pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Panamá.

Los préstamos con garantía del MIGA se usarán para financiar un fondo fiduciario de 1.000 millones de dólares establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Nacional de Panamá para proporcionar liquidez de emergencia a la economía panameña y ayudar al país a mitigar los efectos de la pandemia de la COVID-19.

Además de los préstamos otorgados al Banco Nacional de Panamá con garantía del MIGA, el Ministerio de Economía aportará 515 millones al fondo fiduciario, financiados a través del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El vicepresidente ejecutivo del MIGA, Hiroshi Matano, dijo que el fondo fiduciario "es fundamental para ayudar a Panamá a superar las consecuencias de la pandemia de COVID-19".

El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, dijo que "la liquidez proporcionada por los préstamos con garantía de MIGA aumentará la resiliencia del sector bancario y de las empresas del país, que se han visto afectados por la crisis generada por la COVID-19".

El Banco Mundial señaló que las medidas adoptadas recientemente por Panamá para conceder alivio de la deuda a los prestatarios afectados por la pandemia (como por ejemplo períodos de gracia para el reembolso de los préstamos que se extienden hasta fines de 2020) "menoscabarán la posición de liquidez de dichos bancos comerciales".

Dado que Panamá posee una economía dolarizada y no tiene un banco central, el fondo fiduciario proporcionaría a estos bancos la liquidez necesaria, explicó el Banco Mundial.

Entre otros, el fondo fiduciario concederá créditos a la economía real actuando como un banco de segundo piso, prestando dinero a otros bancos panameños para que estos den préstamos a empresas en sectores prioritarios como las agroindustrias, la salud, el saneamiento y la importación de alimentos, así como a pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Estos préstamos ayudarán a estas empresas a seguir operando y a mantener a sus empleados durante la crisis sanitaria, que afecta su flujo de fondos y su acceso a financiación, dijo el multilateral.

La economía de Panamá caerá un 9 % este año a causa de la crisis derivada de pandemia, según cálculos del Gobierno, aunque Moody's y Bank of America elevan a 10 % el derrumbe del producto interno bruto (PIB) del país para este 2020.