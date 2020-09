Debut fácil de Medvedev ante Delbonis; remontada de Murray, que le vale marca

Andy Murray de Gran Bretaña en acción frente a Yoshihito Nishioka de Japón en Flushing Meadows, Nueva York (EE.UU.), hoy 1 de septiembre de 2020. EFE/EPA/JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 1 sep (EFE).- El ruso Daniil Medvedev, tercer cabeza de serie, regresó este lunes a la pista Arthur Ashe, de Flushing Meadows, casi un año después de protagonizar la gran final del Abierto de Estados Unidos ante el español Rafael Nadal, y lo hizo para ganar fácil por 6-1, 6-2 y 6-4 al argentino Federico Delbonis.

Como se esperaba, Medvedev no dio ninguna opción a Delbonis, 79 del mundo, a tener ninguna oportunidad de generar la sorpresa, y apenas necesitó una hora y 46 minutos para asegurar su pase a la segunda ronda, en lo que fue el primer duelo entre ambos tenistas.

El partido no tuvo más interés que confirmar el buen momento de forma en el que se encuentra Medvedev, a pesar de que la pasada semana, en el Masters 1000, que se disputó en el mismo escenario del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, no pudo revalidar el título al toparse con el español Roberto Bautista Agut, que también está en un gran momento.

Bautista Agut, octavo cabeza de serie, fue otro de los favoritos que consiguieron el triunfo en la segunda jornada del Abierto de Estados Unidos, que tuvo como gran protagonista al veterano británico Andy Murray, quien protagonizó remontada, que lo dejó con marca, pero también con muchas interrogantes de hasta donde podrá llegar a medida que se achica el cuadro principal.

De momento, Medvedev con su triunfo pasó a la segunda ronda, donde tendrá de rival al australiano Christopher O'Connell, con el que tampoco se ha enfrentado antes como profesional, y parece tener el camino despejado hasta la cuarta ronda cuando se podría enfrentar al búlgaro Girgor Dimitrov, decimocuarto cabeza de serie.

Pero el gran protagonista de la jornada fue Murray, quien a sus 33 años y dos operaciones de cadera en tres temporadas, aguantó cuatro horas y 39 minutos para remontar dos parciales en contra y ganar al japonés Yoshihito Nishioka por 4-6, 4-6, 7-6 (5), 7-6 (4) y 6-4.

La victoria de Murray fue la decimocuarta consecutiva en los debuts del Abierto de Estados Unidos, que lo colocó al lado de los mejores del mundo como son el suizo Roger Federer, Nadal y el serbio Novak Djokovic.

Murray también llegó a 190 triunfos en su carrera en los torneos de Grand Slam y se metió de lleno entre los cuatro más ganadores en los debuts del US Open en la Era Abierta (desde 1968) después que logró su primera victoria en el 2005 cuando se enfrentó al rumano Andrei Pavel.

Solamente Federer que tiene 19-0, mientras que Nadal y Djokovic cuentan con 15-0, están ahora por delante de Murray.

El veterano tenista escocés se convirtió también en el octavo jugador, cuarto en activo, que alcanza 190 triunfos contando los cuatro campeonatos de Grand Slam dentro de la competición individual.

"Creo que fue un partido muy especial para mi por la manera como le di la vuelta, luche y aguante en el campo", destacó Murray, quien en la segunda ronda tendrá de rival al joven canadiense Felix Auger-Aliassime, de 20 años, decimoquinto cabeza de serie, con el que nunca se ha enfrentado.

El joven canadiense estuvo entre los cabezas de serie que acabaron la jornada con triunfo y clasificados a la segunda ronda, como lo hizo el italiano el austríaco Dominic Thiem (2) y el italiano Matteo Berrettini, sexto preclasificado, que superó a otro tenista japonés, Go Soeda, al que venció en tres parciales seguidos de 7-6 (5), 6-1 y 6-4.

Tampoco tuvieron problemas en alcanzar la segunda ronda, Bautista Agut (8), el ruso Andrew Rublev (10), su compatriota Karen Khachanov (11) y el veterano croata Marin Cilic (31), un excampeón del Abierto, que al igual que Murray tuvo que completar cinco sets para llevarse la victoria.