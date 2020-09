Aerolíneas se alistan en Argentina para el posible reinicio de vuelos en octubre

Días atrás, las autoridades del país suramericano anticiparon que trabajan para autorizar un regreso de las operaciones de cabotaje a partir del 1 de octubre. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 1 sep (EFE).- Las líneas aéreas se preparan para un posible reinicio de los vuelos domésticos regulares en Argentina a partir de octubre, según confirmaron este martes a Efe fuentes del sector aerocomercial.

Días atrás, las autoridades del país suramericano anticiparon que trabajan para autorizar un regreso de las operaciones de cabotaje a partir del 1 de octubre.

Aunque de momento las aerolíneas no recibieron ninguna confirmación oficial en este sentido, las empresas ya tienen programación de vuelos para octubre, tienen habilitada la venta de pasajes con operaciones sujetas a una autorización pendiente y listos los protocolos sanitarios.

Los vuelos regulares, tanto los domésticos como los internacionales, están suspendidos en Argentina desde marzo pasado, cuando se adoptaron estrictas medidas de aislamiento obligatorio ante la pandemia de COVID-19.

Sólo están permitidas las operaciones de vuelos especiales.

"Estamos trabajando para cuanto antes poder habilitar los vuelos de cabotaje", dijo el pasado domingo el ministro de Transporte argentino, Mario Meoni, en declaraciones a radio La Red.

El ministro señalo que ya se ha acordado con el Ministerio de Salud un protocolo para las operaciones aéreas y el funcionamiento de los aeropuertos

"Estamos preparándonos para, a partir del 1 de octubre, poder recuperar los vuelos de cabotaje. Obviamente que no va a haber la cantidad de frecuencias que había anteriormente. Y lo mismo para los micros (autobuses) de larga distancia"

Meoni dijo que será el presidente argentino, Alberto Fernández, quien determinará finalmente el reinicio de las operaciones cuando considere que "no está en riesgo la salud y la vida de las personas" en el país, donde los casos de COVID-19 ascienden a 428.239 y los fallecimientos totalizan 8.919.

Fuentes de la aerolínea de bajo costo JetSmart consultadas este martes por Efe señalaron que la compañía no fue notificada formalmente sobre el regreso de los vuelos de cabotaje.

Con todo, indicaron que sí tiene pasajes a la venta para octubre y cuenta ya con los protocolos, que incluyen medidas de protección a los pasajeros y los empleados en todas las etapas del viaje, por lo que aseguraron que la empresa está preparada "para volar cuando las autoridades lo dispongan".

Por su parte, fuentes de la estatal Aerolíneas Argentinas señalaron que la compañía ya cuenta con programación de vuelos domésticos para octubre, aunque aclararon que tampoco de momento han recibido una notificación formal sobre el reinicio de las operaciones.

"Nosotros ya tenemos protocolos y los estamos aplicando en los vuelos especiales", indicaron.

Las empresas estaban autorizadas a vender pasajes para vuelos programados a partir del 1 de septiembre, aunque sujetos a cancelaciones y cambios de billetes en caso de que las restricciones sanitarias continuaran vigentes y no se autorizaran todavía las operaciones, tal como ha ocurrido.