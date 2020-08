27/02/2020 Javier Tudela, primero en defender públicamente a Marta López tras su despido de Mediaset. MADRID, 28 (CHANCE) Javier Tudela, hijo de Makoke, ha vuelto a la dura realidad después de disfrutar de unos días de relax en Cádiz con su madre y su hermana, Anita Matamoros. El empresario, bastante discreto, prefiere no pronunciarse sobre la exclusiva que ha concedido Marta López, novia de Kiko Matamoros, hablando de su familia por primera vez y acusando a Ana de tener una guerra y una fijación contra ella desde que sale con su padre. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Javier Tudela, hijo de Makoke, ha vuelto a la dura realidad después de disfrutar de unos días de relax en Cádiz con su madre y su hermana, Anita Matamoros. El empresario, bastante discreto, prefiere no pronunciarse sobre la exclusiva que ha concedido Marta López, novia de Kiko Matamoros, hablando de su familia por primera vez y acusando a Ana de tener una guerra y una fijación contra ella desde que sale con su padre.



Sin embargo, y siendo el primer personaje público que lo hace, Tudela alza la voz para defender a la otra Marta López, la que ha sido despedida por Mediaset después de asistir a una fiesta en Marbella en la que no llevaba mascarilla. Evento en el que, por cierto, también estaba presente su madre, Makoke.



- CHANCE: Hola Javi. Ya vuelta al trabajo.



- JAVIER: Vuelta a la rutina, vuelta al trabajo y la verdad es que muy bien.



- CH: Las declaraciones de Marta López en las revistas hablando de que la guerra es unilateral, que ella no quiere ningún problema con Anita.



- JAVIER: (...)



- CH: También hay medios que dicen que es por el novio, que ella quiso intentar algo con el novio de Anita.



- JAVIER: (...)



- CH: ¿Tú sabes si es por eso?



- JAVIER: No, yo no.



- CH: Crees que solucionará con su padre las cosas, se sentarán. Él dice que no quiere ceder por no malcriarla, no quiere que la actitud de ella sea de irresponsable, que le falte al respecto.



- JAVIER: Por lo menos no me ves las caras que pongo con la mascarilla. No te voy a decir nada de eso.



- CH: Dice que padre e hija se adoran y que le gustaría que se solucionará. ¿Crees que es sincero?



- JAVIER: No voy a decir nada.



- CH: Hemos visto a tu madre muy bien acompañada por Emi Castillejos, puede ser que surja el amor.



- JAVIER: Está surgiendo seguro.



- CH: ¿Está enamorada?



- JAVIER: Es un amigo.



- CH: ¿No hay nada más?



- JAVIER: Seguro, seguro. Creo que ahí hay tema.



- CH: Tu madre igual está preocupada por lo que ha pasado con el despido de Marta López.



- JAVIER: Hombre imagino que preocupada pero vamos yo lo veo una gilipollez como la copa de un pino. Tú puedes estar en un recinto que se puede estar sin mascarilla perfectamente, estás con cuatro y que luego tienes que ir con mascarilla, parece que Marta López ha matado a alguien y no ha matado a nadie. Ha sido una persona súper prudente en todo momento y que la han lapidado porque sí, me parece una tontería.



No te pierdas todas sus declaraciones y el reencuentro de Tudela con su novia, Marina Romero, después de días sin verse.