La corona de Biggie y las cartas de amor de Tupac a la venta en subasta rapera

Las cartas de amor de un Tupac adolescente y la icónica corona de su colega rapero Biggie serán subastadas el próximo mes por Sotheby's, en su primera venta dedicada al hip hop.

Las cartas y la corona serán los platos fuertes de la subasta del 15 de septiembre, que también incluirá trajes, joyas, obras artísticas y otros objetos vinculados a ese género musical nacido en el Bronx de Nueva York.

La corona fue la que lució The Notorious B.I.G. --famoso por éxitos como "Juicy," "Big Poppa" e "Hypnotize"-- durante su última sesión de fotos en 1997, solo tres días antes de su estremecedor asesinato en Los Ángeles.

El fotógrafo Barron Claiborne, quien inmortalizó la imagen del artista que nació bajo el nombre de Christopher Wallace, la puso a la venta y su precio estimado es de 200.000 a 300.000 dólares.

Es una suma considerable para una corona de plástico que hizo que Sean "Diddy" Combs, dueño en aquel entonces de la disquera de Biggie, se preocupara inicialmente de que el rapero se pareciera más con ella al rey de una cadena de comida rápida que al rey de Nueva York.

"No estamos tanto vendiendo el objeto en sí, sino la historia que hay detrás de él", explicó Cassandra Hatton, especialista de Sotheby's a cargo de esta subasta que podría convertirse en un evento anual.

"Es algo que todos reconocemos. Solo necesitas decir 'la corona de Biggie'", aseguró a la AFP.

"Incluso mi abuela... y yo amo a mi abuela, pero ella no es muy moderna", se rió Hatton. "Incluso ella sabe qué es la corona de Biggie".

- Tupac enamorado -

La otra joya de la subasta de septiembre es una colección de 22 cartas de amor firmadas por Tupac Shakur y dirigidas a su novia Kathy Loy, que se remontan a su adolescencia en Baltimore.

Tupac --autor de éxitos como "California", "Changes", "Dear Mama" y "All Eyez On Me"-- también murió asesinado, unos meses antes que Biggie. Las muertes de estos dos grandes del hip hop siguen sin ser resueltas.

Las 42 páginas de mensajes íntimos escritos a mano por el adolescente ofrecen un retrato vulnerable de un Tupac enamorado, deseoso de escuchar su corazón pero al mismo tiempo temeroso de perder a su amor adolescente.

"Te amo ahora más que nunca, así que perdóname por continuar. Te amo, hermosa. ¿Aún me amas?", escribe en una carta firmada "Con todo mi corazón, Tupac Shakur".

"¿Me llamarás esta noche a las 11:40? Solo para verificar que estoy bien", pide el naciente rapero en una postdata.

El precio estimado de venta de las cartas oscila de 60.000 a 80.000 dólares.

La subasta intenta trazar el desarrollo del hip hop desde su nacimiento a fines de los años 70, pasando por su etapa dorada de mediados de los 80 a mediados de los 90, hasta la actualidad.

Una porción de lo recaudado será destinado a organizaciones caritativas, incluido el programa de música y DJ "Building Beats" (Construyendo ritmos) destinado a jóvenes de comunidades carentes.

El aspecto caritativo es importante porque "la subasta es sobre la celebración de la historia del hip hop y cuánto impacto ha tenido en la cultura", dijo Hatton.

"Queríamos apoyar a organizaciones que a su vez apoyen la preservación de la historia del hip hop", explicó.

La subasta es única no solo porque es la primera de su tipo en una gran casa de subastas internacional, sino porque la mayoría de las personas que ofrecen en venta los lotes son artistas o sus herederos, y no coleccionistas.

"Esta es una gran conversación en el mundo del arte. ¿Obtienen los artistas algún beneficio de la venta de su arte?", preguntó Hatton.

En este caso "podemos decir absolutamente que sí", respondió.

