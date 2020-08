El teletón de Estados Unidos se reinventa en la pandemia

Fotografía cedida por Univision que muestra un momento de un teletón. EFE/Univision

Miami, 25 ago (EFE).- Después de la cancelación de dos actividades masivas de recaudación de fondos para atender las medidas de confinamiento del coronavirus , la organización TeletonUSA ha comenzado a reinventarse, dijeron este miércoles a Efe los presentadores de la cadena Univision Raúl González y Alejandra Espinoza.

"La única forma de que esto siga adelante es que hagamos lo que sea posible para ayudar", manifestó González, quien ha estado a cargo de las transmisiones del TeletonUSA desde hace varios años.

Univision realiza tradicionalmente dos jornadas de 48 horas de transmisión ininterrumpida de televisión, en las que su elenco, cantantes, músicos, actores y activistas exhortan al público a donar para ayudar al Centro de Rehabilitación Infantil TeletonUSA (CRIT), situado en la ciudad estadounidense de San Antonio, en el estado de Texas.

Este año, ya se anunció la suspensión de las actividades en marzo y septiembre, por considerar que logísticamente no se podían organizar en el contexto actual. Por lo tanto, Univision y la organización decidieron lanzar esta semana la iniciativa del "Padrinotón".

"La esencia del alma es servir y hacer el bien. Estos niños nos necesitan", subrayó González, quien ha encabezado desde el programa matutino "Despierta América" la iniciativa para invitar al público a convertirse en padrinos y madrinas de los niños que son tratados en el CRIT.

"Los que puedan solo se comprometen a dar 20 dólares al mes, es decir, menos de un dólar al día", subrayó Espinoza, quien es la madrina oficial de la iniciativa y explicó que también se reciben donaciones únicas.

"La idea del 'Padrinotón' es crear un sistema que ayude a financiar de forma constante la atención a los niños", detalló la modelo, actriz y conductora mexicana.

Los conductores expresaron su "esperanza" de que pueda realizarse un "Teletón" lo más pronto posible.

UNA NUEVA FORMA DE HACER TERAPIAS FÍSICAS

Los contagios de la COVID-19 en la ciudad de San Antonio han sido masivos, lo que ha obligado al cierre del CRIT,

Por eso, "comenzamos a adoptar los procesos de rehabilitación, para que de la manera más cariñosa y eficiente, los niños no vayan a perder los avances que han hecho", explicó también Fernando "Chobi" Landeros, presidente de la Fundación TeletonUSA.

"Para evitar que los niños pierdan lo que habían avanzado y poder seguir atendiendo a otros, hemos desarrollado técnicas de teleterapia, es decir, les ayudamos digitalmente", explicó Landeros.

"Desde que cerramos el centro, hemos atendido a 1.500 niños. Actualmente, estamos haciendo teleterapia a 500 pequeños, para ayudarlos con sus minusvalías", agregó y destacó que es también una forma de poder ayudar a los pequeños pacientes que viven en distintas partes del país.

Landeros explicó que aunque debieron suspender las transmisiones en Univision, "lo que no se canceló ha sido el compromiso de ayudar y el compromiso de mejorar la situación de los pequeños".

AYUDA CONSTANTE

"TeletonUSA es un esfuerzo masivo de algo que en realidad necesita ayuda todo el año", indicó Espinoza, quien destacó que su relación con la organización viene desde mucho antes de que se convirtiera en una de las caras famosas más asociadas con la la recaudación de fondos en Estados Unidos.

"Mi familia y yo hemos contribuido desde que estaba en México y me emocioné mucho cuando se comenzó a hacer acá", indicó.

La promoción de la iniciativa del "Padrinotón" termina este sábado 30 agosto, aunque González y Espinoza subrayaron que la organización seguirá necesitando ayuda, pues "mientras más fondos se reciban, más niños se podrán ayudar".

En la página web de la entidad también hay la posibilidad de adquirir los atuendos más icónicos que usaron Chiquinquirá Delgado, Pedro Moreno, Kiara Liz, Adriel Favela y Brea Frank en la más reciente temporada de "Mira Quién Baila All Stars".

Alicia Civita