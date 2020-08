16/08/2020 Bielorrusia.- Tijanovskaya se declara dispuesta a hablar con Lukashenko cuando libere a todos los disidentes . La excandidata presidencial bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, una de las líderes opositoras contra el presidente del país, Alexander Lukashenko, ha declarado que tiene intención de regresar a su país y entablar un diálogo con el mandatario para solucionar la actual crisis política una vez libere a todos los presos políticos, incluido su marido "Creo que ese será el momento en que regresaré allí y estaré con mi esposo y mi gente", ha declarado en una entrevista a Sky News desde el hotel de Vilnius (Lituania) en el que se encuentra tras abandonar el país después de las fuertes protestas de las últimas semanas por el resultado de las elecciones, en las que Lukashenko revalidó su largo mandato en el país entre acusaciones de fraude. POLITICA EUROPA BIELORRUSIA INTERNACIONAL CELESTINO ARCE LAVIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La excandidata presidencial bielorrusa Svetlana Tijanovskaya, una de las líderes opositoras contra el presidente del país, Alexander Lukashenko, ha declarado que tiene intención de regresar a su país y entablar un diálogo con el mandatario para solucionar la actual crisis política una vez libere a todos los presos políticos, incluido su marido



"Creo que ese será el momento en que regresaré allí y estaré con mi esposo y mi gente", ha declarado en una entrevista a Sky News desde el hotel de Vilnius (Lituania) en el que se encuentra tras abandonar el país después de las fuertes protestas de las últimas semanas por el resultado de las elecciones, en las que Lukashenko revalidó su largo mandato en el país entre acusaciones de fraude.



Tijanovskaya comparecía en lugar de su marido, Sergei Tijanovski, conocido bloguero del país que fue encarcelado el pasado mes de mayo, antes de los comicios, por incitar a la violencia.



"Si es necesario hablar con Lukashenko y entiendo los motivos, no veo por qué no debería hacerlo", ha declarado la opositora antes de otra nueva gran manifestación convocada para este domingo contra el mandatario, que ya ha pedido ayuda al Ejército para "mantener la integridad del país", y ha acusado a los manifestantes de actuar al servicio de intereses occidentales.



"Creo en nuestra gente y de hecho no perderemos esta inercia", ha declarado la opositora. "Incluso si esta inercia se ralentiza o se calma un poco, nuestra gente ya no aceptará a nuestro presidente", ha añadido, antes de pedir a las autoridades que ejerzan calma ante cualquier protesta.



"No pueden ir en contra de sus madres, sus hermanas y sus hermanos. No tienen que hacer esto", ha declarado.