¿Quién es el colaborador de "Sálvame" que ha dado positivo en coronavirus?

Todas las alarmas se han activado en Mediaset después del positivo por coronavirus de uno de los colaboradores habituales de uno de sus programas estrella, "Sálvame". Los repuntes de casos de Covid-19 en todo el país en los últimos días han afectado también a la cadena televisiva, que pese a cumplir todas las medidas de seguridad y realizar test pcr a diario a todos sus trabajadores, no se ha visto exenta del temido virus.



La ausencia de los colaboradores estrella del programa desde el pasado lunes 17 hizo que los telespectadores se preguntasen acerca de dónde estaban rostros tan conocidos y vitales para el programa como Antonio David Flores, Gema López, Laura Fa, Jesús Manuel Ruiz. Y, principalmente, llama poderosamente la atención la sorprendente ausencia de Carlota Corredera, única presentadora "titular" de "Sálvame" durante este mes de agosto en el que Jorge Javier Vázquez está disfrutando de sus vacaciones mientras que Paz Padilla está recuperándose de la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal.



Según informa el periodista Rocco Steinhäuser, el buque insignia de las tardes de Telecinco habría activado el protocolo de seguridad anti Covid después de que uno de los colaboradores que participó en el programa el lunes haya dado positivo en coronavirus. El motivo no es otro que un posible foco de contagios en el equipo, que se encuentra aislado a la espera de obtener los resultados definitivos de las pruebas.



¿Quién será el colaborador contagiado de coronavirus? La ausencia hoy de los presentadores de "Ya es Mediodía", Marc Calderó y Verónica Dulanto, sustituídos por Patricia Pardo - que para sorpresa de los telespectadores ha encadenado "El programa del verano" con el que habitualmente conduce Sonsoles Ónega - no ha hecho más que aumentar los rumores.



¿Será Marta López, colaboradora tanto de "Sálvame" como de "Ya es mediodía" y presente el lunes 17 en ambos programas, la persona que ha dado positivo? Todo parece indicar que sí, pero seguiremos informando