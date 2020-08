Fútbol.- Los alemanes Goretzka y Kimmich donan fondos a Auschwitz

MÚNICH (ALEMANIA), 13 (DPA/EP)



Los jugadores de la selección alemana de fútbol Leon Goretzka y Joshua Kimmich apoyan con su campaña "We kick Corona" (pateamos al coronavirus) la labor educativa del antiguo campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en Polonia con una donación de 75.000 euros (88.832 dólares), informaron hoy desde la iniciativa.



El sitio conmemorativo se vio obligado a cerrar durante largo tiempo a partir de marzo debido a la pandemia de coronavirus. Durante esas semanas, la institución careció de ingresos.



El campo de concentración y exterminio nacionalsocialista de Auschwitz-Birkenau en Polonia, país ocupado por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), es considerado en todo el mundo como un símbolo del Holocausto.



"Auschwitz es parte de nuestra historia y, 75 años después del final de la guerra, su recuerdo es omnipresente. Todos estamos llamados a luchar para que uno de los capítulos más oscuros de la humanidad no vuelva a repetirse. Para nosotros es un asunto de gran importancia contribuir con 'We kick Corona' para que la cultura del recuerdo se mantenga viva, incluso durante la pandemia de coronavirus", señalaron por escrito Goretzka y Kimmich, que actualmente se encuentran en Portugal con el Bayern Múnich para participar en la Liga de Campeones.



Los internacionales germanos, ambos de 25 años, fundaron la iniciativa "We kick Corona" en marzo pasado y donaron ellos mismos un millón de euros como suma inicial.