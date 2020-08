Salud.-El consumo de cannabis durante el embarazo está vinculado a un mayor riesgo de autismo

02/10/2018 Chica fumando porro ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD FLICKR/ STACIE DAPONTE



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



En el estudio más grande de este tipo, los investigadores de la Universidad de Ottawa, en Canadá, han encontraron que los niños cuyas madres informaron haber consumido cannabis durante el embarazo tenían un mayor riesgo de autismo.



La incidencia de autismo fue de 4 por 1.000 personas-año entre los niños expuestos al cannabis durante el embarazo, en comparación con 2,42 entre los niños no expuestos, según publican los autores de estudio en la revista 'Nature Medicine'.



El cannabis recreativo ahora es legal en Canadá, pero eso no significa que sea seguro para las personas que están embarazadas o amamantando, advierten los investigadores. Health Canada y la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá recomiendan que estas poblaciones no lo consuman y las advertencias sanitarias a este efecto aparecen en los envases de cannabis.



"A pesar de estas advertencias, existe evidencia de que más personas consumen cannabis durante el embarazo", alerta Mark Walker, jefe del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Atención del Recién Nacido del Hospital de Ottawa, profesor de la Universidad de Ottawa y autor principal de el estudio.



"Esto es preocupante, porque sabemos muy poco acerca de cómo el cannabis afecta a las mujeres embarazadas y sus bebés --recuerda--. Los futuros padres deben informarse de los posibles riesgos, y esperamos que estudios como el nuestro puedan ayudar".



El equipo de investigación revisó los datos de cada nacimiento en Ontario entre 2007 y 2012, antes de que se legalizara el cannabis recreativo. Del medio millón de mujeres en el estudio, alrededor de 3.000 (0,6 por ciento) informaron haber consumido cannabis durante el embarazo.



Los investigadores habían encontrado previamente que el consumo de cannabis durante el embarazo estaba relacionado con un mayor riesgo de parto prematuro y crearon un video animado para resumir sus hallazgos. En ese estudio, encontraron que las mujeres que consumían cannabis durante el embarazo a menudo consumían otras sustancias, como tabaco, alcohol y opioides.



Teniendo en cuenta esos hallazgos, en el estudio actual, los investigadores observaron específicamente a 2.200 mujeres que informaron haber consumido solo cannabis durante el embarazo y ninguna otra sustancia. Descubrieron que los bebés nacidos en este grupo todavía tenían un mayor riesgo de autismo en comparación con los que no consumían cannabis.



Los investigadores no saben cuánto cannabis consumían las mujeres, con qué frecuencia, en qué momento durante el embarazo o cómo se consumía. También señalan que, si bien intentaron controlar otros factores que podrían influir en el desarrollo neurológico, su estudio solo puede mostrar asociación, no causa y efecto.



A medida que el cannabis se vuelve más aceptable socialmente, los investigadores de la salud son conscientes de que algunos futuros padres podrían pensar que se puede usar para tratar las náuseas matutinas.



"En el pasado no hemos tenido buenos datos sobre el efecto del cannabis en los embarazos --admite el doctor Daniel Corsi, epidemiólogo del Hospital de Ottawa y BORN Ontario--. Este es uno de los estudios más grandes sobre este tema hasta la fecha. Esperamos que nuestros hallazgos ayuden a las mujeres ya sus proveedores de atención médica a tomar decisiones informadas".



Las mujeres que estén pensando en consumir cannabis o que estén consumiendo cannabis durante el embarazo deben hablar con su proveedor de atención médica para tomar una decisión informada sobre lo que es mejor para ellas y su bebé.