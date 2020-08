Joss Favela revela sus secretos musicales y personales desde su lugar favorito

Fotografía cedida este viernes por NV Marketing & Public Relations que muestra al cantante Joss Favela mientras posa. EFE/ NV Marketing & Public Relations

Miami, 7 ago (EFE).- El cantautor mexicano Joss Favela está pasando la cuarentena del coronavirus en el lugar que más ama y con su gente favorita. Sabe que es un "privilegio" que le ha confirmado la decisión de llamar su nuevo disco "Llegando al rancho", que es para él "la mejor sensación del mundo".

Cuando Favela habla del rancho, se refiere a la finca en la que viven sus padres y donde guarda lo único que le hace gastar "más de lo que debería".

Allí, en el rancho Las Guayabillas, en el estado mexicano de Sinaloa, están "los caballos, que son lo único caro que compro. Ni siquiera tengo mi propia casa todavía", dijo en una reveladora entrevista con Efe.

El artista de 29 años, considerado uno de los compositores más prolíficos del género regional mexicano, dio detalles sobre su proceso creativo, su peor travesura de pequeño y hasta las cosas que vuelven a sus músicos "totalmente locos".

"Yo creo en la espontaneidad", destacó Favela. Por eso no tiene un sistema para escribir y de hecho considera que los sistemas son enemigos de la creatividad.

La inspiración lo sorprende y él le responde "cuándo sea y cómo sea", pues no es capaz de obligarse a escribir una canción, "ni siquiera cuando es para otros artistas".

"A veces me encuentro en el teléfono canciones que ni sabía que había escrito. Que las dicté o anoté una letra cuando estaba medio dormido”, contó Favela, quien es el compositor de éxitos como "La mejor versión de mí" de Natti Natasha, "A qué sabe el olvido" de Alejandro Fernández y "Vas a recordarme" de Gloria Trevi.

Además es el compositor de decenas de producciones dentro del género regional mexicano, entre las que se destacan algunas interpretadas por él mismo como "Me gusta verte arrepentida", "Cuándo no fuimos nada" y "Te dije", la canción que sacó a finales de este julio, que forma parte de su nuevo disco.

CONTANDO LOS DÍAS

Favela tiene previsto lanzar una nueva canción a finales de este mes y ha escogido octubre para presentárselo a su público.

"Estoy muy satisfecho con el trabajo, pero además es un disco muy especial, porque representa lo que me da más placer", expresó.

"Mi parte favorita de mi vida es cuando llego al rancho y ya no soy Joss, soy José Alberto. La gente que conozco de toda la vida, donde crecí, con mis papás", confesó.

Esa sensación fue la que quiso capturar en la canción que le dio el título a su disco y que espera, que eventualmente, sientan los que lo escuchen por lo que está "contando los días para que vayan saliendo las canciones".

Cuando piensa en retomar los viajes el artista reconoció que tiene sentimientos encontrados. Se le sonrojan las mejillas y sus ojos toman brillo extra.

"Extraño mucho los escenarios, esa adrenalina de crear una fiesta con las miles de personas que van a vernos, pero al mismo tiempo, no quiero ni pensar en ese momento en el que me tenga que ir. Dejar mis caballos, mi familia, mi camita, la comida de mi mamá", explicó.

Aun así, reconoce que también le hace falta la "comunión con su público".

ALGO DIFERENTE TODOS LOS DÍAS

Favela se toma tan en serio la promesa que le hace a su público de que con él pasarán una noche "única e inolvidable", que ni siquiera tiene una lista de canciones fija para sus espectáculos.

"Sabemos cómo empezamos, es lo único, pero el resto depende del público. Por eso todos mis conciertos son diferentes. Yo no puedo trabajar como hacen otros artistas, que diseñan cada minuto", dijo.

Su sistema es la falta de sistema y aunque reconoce que cuando entra un nuevo músico a su equipo "primero lo ve como una pesadilla, pero después disfrutan de esa energía que solo te dan las cosas inesperadas en el arte", afirmó.

Joss Favela espera poder presentar "Llegando al rancho" ante un público en vivo, pero entiende que la situación "está complicada", por lo que su prioridad es poner su grano de arena para que "la gente se sienta mejor y, por encima de todo, se mantenga sana".

Alicia Civita