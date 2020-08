Honduras se acerca a los 1.400 muertos y 44.000 contagios por la COVID-19

De 1.264 nuevas pruebas de laboratorio PCR, 597 dieron positivo, con los que los casos de contagios se elevaron a 43.794, según el informe oficial. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 3 ago (EFE).- La pandemia de la COVID-19 en Honduras roza los 1.400 muertos y 44.000 contagios desde que en marzo fueron confirmados los primeros casos con esa enfermedad, informó este lunes el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Con siete nuevos fallecimientos, la cifra aumentó a 1.384, indicó el Sinager en su informe diario en cadena nacional de radio y televisión.

De 1.264 nuevas pruebas de laboratorio PCR, 597 dieron positivo, con los que los casos de contagios se elevaron a 43.794, según el informe oficial.

Las pruebas de laboratorio siguen siendo bajas en el país, que necesita tener un recuento que oscile entre 2.000 y 3.000 cada día, para tener un mejor panorama sobre la expansión de la enfermedad, según fuentes médicas de hospitales públicos, aunque en julio aumentaron los centros de triaje y las brigadas médicas en las principales ciudades del país, recogiendo muestras de casa en casa.

La apertura de triajes, en muchos casos con la ayuda de la empresa privada y la población, ha mermado la carga de los nosocomios públicos, según fuentes de la Secretaría de Salud.

El Sinager también registró hoy 1.395 personas hospitalizadas, de las que 1.020 presentan un cuadro estable, 327 graves y 48 en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional.

Los pacientes recuperados ascendieron hoy a 5.854 con 60 nuevos casos, señaló el Sinager, que además informó de que la tasa de letalidad por la COVID-19 es de 3,16 por ciento.

REACTIVACIÓN DEL TRANSPORTE

La semana pasada el Gobierno hondureño autorizó la reapertura de la débil economía hondureña, que ha sido duramente golpeada por el confinamiento desde hace cinco meses.

El sector del transporte urbano, que ha venido clamando por la reapertura, hoy comenzó con un pilotaje que permitirá gradualmente la incorporación de autobuses y taxis en las principales ciudades del país, que consiste en regular la cantidad de pasajeros, con rigurosas medidas sanitarias para evitar más contagios.

Por ejemplo, en un autobús con capacidad para 30 pasajeros, solamente deberá transportar 14, mientras que uno de 60 no podrá llevar más de 30.

Una medida similar se estará impulsando la próxima semana con el transporte interurbano.

Fuentes del sector consideran que el pilotaje no es suficiente, porque en principio no están incluidas todas las unidades de servicio, además de que los que inicien con la actividad sufrirán pérdidas porque se ha reducido a la mitad la cantidad de pasajeros a movilizar.

Para amortiguar las pérdidas, los transportistas sugieren un incremento de la tarifa o una subvención del Estado.

A cinco meses de la pandemia y un confinamiento forzado, con un toque de queda que todas las semanas es prolongado, son muchas las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que han cerrado operaciones, agravando el desempleo que ya sufría el país, antes de la propagación de la COVID-19.

Entre otras empresas que han anunciado su cierre en los últimos días figuran el Hotel Honduras Maya, de más de 50 años en Tegucigalpa, con 1.500 empleados, entre directos e indirectos, y el complejo Villas Telamar, de la ciudad de Tela, en el Caribe hondureño, que tenía una plantilla de unos 600 trabajadores.

Ambos hoteles, de los mejores del país, fueron sede de importantes eventos nacionales e internacionales, como cumbres de presidentes de Centroamérica, entre otros.

Según el sector privado, en cinco meses se han perdido unos 500.000 empleos.