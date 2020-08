Renuncia el director de la eléctrica estatal de Puerto Rico tras apagones

En la imagen, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, José Ortiz, quien renunció este lunes. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 3 ago (EFE).- El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, José Ortiz, renunció este lunes luego de fuertes críticas por los apagones de los pasados días en la isla, informó el presidente de la Junta de Gobierno de la compañía estatal, Ralph Kreil.

La Junta de Gobierno de la AEE recibió la dimisión de Ortiz al frente de la corporación pública después de que la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, se reuniera el domingo con Kreil para comunicarle su insatisfacción por los cortes energéticos de la pasada semana, el martes un caso que la dirección de la empresa catalogó de sabotaje y el miércoles los provocados por la tormenta tropical Isaías.

Cerca de 500.000 abonados quedaron sin servicio en esos dos episodios, lo que fue considerado intolerable.

Ortiz señaló sobre su renuncia en declaraciones escritas que cuando originalmente le pidieron que asumiera el cargo de director ejecutivo de la AEE se comprometió a dos años de servicio y que han transcurrido 24 meses.

"Mi renuncia surge en un momento apropiado en la transformación de la AEE a la moderna compañía eléctrica que todos los puertorriqueños merecen. A lo largo de estos dos años, en la AEE nos comprometimos con la fiabilidad, la sostenibilidad, la asequibilidad y el desarrollo económico, según lo previsto en la Ley 17 de 2018", señaló.

ORTIZ ASEGURÓ ESTAR SATISFECHO

Ortiz, tras la críticas por la respuesta a Isaías, indicó sentirse satisfecho con el trabajo realizado por la AEE al compararse con otras jurisdicciones de Estados Unidos, unas palabras que le valieron fuertes críticas.

La jefa del Ejecutivo confirmó hoy sobre el asunto que se celebró la citada reunión con Kreil para abordar la situación de la AEE, que se había convertido en insostenible por unas críticas contra Ortiz que llegaban desde todos los sectores políticos y sociales de la isla.

"Tuvimos una reunión en el día de ayer con el presidente de la Junta de Gobierno AEE mostrándole preocupación sobre la respuesta para restablecer el servicio de energía eléctrica", sostuvo Vázquez en su cuenta de Twitter.

"Ayer le pedimos a la Junta de la AEE que evaluara la respuesta que recibió la ciudadanía ante el último evento de lluvias. Yo necesito una respuesta certera y eficiente para nuestro pueblo", indicó la gobernadora.

"Si el ingeniero renunció, yo sé que eso se consultó y fue una decisión de la Junta, así que respondió a esa petición de que se analizara cómo había sido la respuesta", precisó Vázquez.

Kreil resaltó que cuando Ortiz se hizo cargo de la AEE no se había completado un Plan Integrado de Recursos (PIR) y se luchaba por desarrollar una relación de trabajo con reguladores como el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y la Junta de Control Fiscal.

"Desde entonces, hemos tenido tres planes fiscales aprobados por la junta y el NEPR está llegando a la conclusión de sus vistas sobre el Plan Integrado de Recursos. Trabajando mano a mano con Ortiz, desarrollamos una sólida relación de trabajo en Washington, logrando credibilidad con el Gobierno federal", sostuvo

La "puntilla" para Ortiz llegó la pasada semana, cuando el paso de la tormenta tropical Isaías provocó que cerca de medio millón de personas perdieran el servicio, cifra parecida a la que el martes sufrió un corte de suministro atribuido a "terrorismo interno" por la dirección de la AEE, sin dar más aclaraciones, lo que no convenció a la opinión pública.

La imagen de Ortiz volvió a sufrir un revés definitivo cuando mientras todavía había miles de personas esperando a recuperar el servicio por el paso de Isaías llegó un nuevo apagón el domingo que se justificó por la salida del sistema de la unidad número 2 de AES, justificación que no convenció a nadie.

El presidente del sindicato con presencia en la AEE Utier (Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego), Ángel Figueroa, dijo que el incidente del domingo provocó que un total de 132.153 personas perdieran el servicio.

Figueroa reaccionó hoy a la renuncia de Ortiz para señalar que se deben revisar los contratos firmados durante su gestión.

"La renuncia de José Ortiz no es razón de celebración porque el sufrimiento que ha pasado el pueblo de Puerto Rico ante sus desacertadas decisiones no nos causa alegría, al contrario", sostuvo el líder sindical.

"Lo que sí nos permite la renuncia de un director ejecutivo incapaz, inepto, incompetente, temerario y mentiroso es tener la oportunidad de repensar nuevamente qué Autoridad de Energía Eléctrica queremos y qué transformación, bajo el modelo público, merece el pueblo", sostuvo.

La renuncia de Ortiz al cargo será efectiva el próximo miércoles.

Ortiz tomó la decisión después de que la propia gobernadora cuestionara la respuesta de la AEE ante el paso del Isaías, que lo hizo por Puerto Rico "sólo" como tormenta tropical, lo que sembró las dudas de qué puede pasar si un fuerte huracán impacta la isla.