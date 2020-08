Keselowski vuelve a reinar en New Hampshire; Suárez es vigésimo sexto

En la imagen un registro del automóvil que conduce el piloto estadounidense Brad Keselowski (d), quien se impuso este domingo en el New Hampshire Motor Speedway y sumó su tercera victoria de la temporada en la fórmula NASCAR . EFE/Gerardo Mora/Archivo

Loudon (New Hampshire, EE.UU.), 2 ago (EFE).- El piloto Brad Keselowski ganó este domingo en New Hampshire Motor Speedway y sumó su tercera victoria de la temporada de NASCAR y la número 33 de su carrera.

El piloto mexicano Daniel Suárez terminó en la posición 26, luego de iniciar 37 en la parrilla de salida.

Keselowski y Denny Hamlin intercambiaron victorias en la etapa y tuvieron la ventaja combinada 18 veces antes de que el primero de ellos, quien está en un año de contrato para el Equipo Penske, se acreditara la bandera a cuadros con ventaja de 1.647 segundos.

Keselowski tomó la bandera de Estados Unidos y giró su auto frente a los aficionados que asistieron a la carrera y usaban tapabocas.

Además se mantuvieron con el distanciamiento social entre sí durante gran parte de la carrera, hasta que concluyó la competencia y se reunieron en la valla para intentar acercarse a los pilotos.

Martin Truex Jr. fue tercero después de trabajar desde la parte trasera debido a una penalización por un neumático fuera de control en los pits.

Joey Logano arribó en la cuarta posición y Kevin Harvick llegó en quinto lugar.

Mientras que Kyle Busch fue último después de que su neumático delantero derecho se desinfló y lo obligó a patinar contra la pared después de sólo 15 vueltas.

El actual campeón de la Copa ha ganado en 12 ocasiones en New Hampshire, incluyendo tres en la serie superior.

La pista tiene una capacidad de 76.000, pero el gobernador del estado Chris Sununu dijo la semana pasada que esperaba que asistieran unos 12.000 aficionados.

Una portavoz de la pista dijo que no se anunciaría la asistencia, pero parecía estar llena en un 10 por ciento.

El gobernador dio la bienvenida antes de la carrera y agradeció a los asistentes por cooperar con las restricciones debido a la pandemia del coronavirus.

Los aficionados debían usar máscaras al caminar por la pista, pero podían quitarlas cuando estuvieran en sus asientos.

Hamlin ganó la primera etapa después de luchar por el liderato con Keselowski y Ryan Blaney.

Keselowski ganó la segunda carrera, pasando a Hamlin en la última vuelta de un "sprint" de dos vueltas después de una serie de precauciones al final de la prueba.

El ganador logró su victoria por sexta vez en New Hampshire, la mayor cantidad de cualquier piloto.

En su última apertura en New Hampshire, donde barrió los eventos de la Copa de la Serie en 2003, Jimmie Johnson se recuperó de un giro temprano para terminar décimo segundo.

El siete veces campeón de NASCAR inició la carrera en la posición 20, debajo de la línea de corte, y sólo le quedan seis carreras para recuperar puntos.

Johnson, quien dijo que este será su último año como piloto de tiempo completo de la Copa, recibió una réplica del mosquete de la Guerra Revolucionaria como regalo de despedida.

El piloto Bubba Wallace y Corey LaJoie fueron enviados a la parte posterior de la parrilla para comenzar la carrera debido a las modificaciones ilegales que se descubrieron en sus respectivos automóviles durante la inspección previa a la carrera que hicieron los jueces.

Los equipos de ambos pilotos también perdieron 10 puntos en la clasificación.

Wallace ocupa actualmente el puesto número 22 de la clasificación de pilotos y LaJoie, el 29, sin que tengan opción de entrar en la lucha por competir en la fase final de la temporada.

Jerry Baxter, jefe del equipo Richard Petty Motorsports, del auto número 43 de Wallace, y Ryan Sparks, jefe del equipo Go Fas Racing del número 32 de LaJoie, fueron suspendidos por la carrera.

Mientras que el mexicano Suárez acumuló 11 puntos al concluir en el lugar 26 después de salir en el puesto 37 de la parrilla de salida.

Suárez concluyó 299 de las 301 vueltas a las que estuvo pactada la carrera.