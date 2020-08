Uruguay.- Jayson Granger no continuará en TD Systems Baskonia

10/01/2019 Jayson Granger (Baskonia) DEPORTES ACB PHOTO



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El base uruguayo Jayson Granger no continuará la próxima temporada en TD Systems Baskonia, tras no renovar su recién finalizado contrato, y abandonará la disciplina vasca después de tres cursos como baskonista.



"Saski Baskonia agradece al jugador su trabajo e implicación durante el tiempo que ha pertenecido a la disciplina baskonista y le desea la mejor de la suertes tanto en el plano personal como en el profesional", señala el comunicado hecho público este domingo por el club vitoriano.



De esta manera, Granger, al que algunos medios alemanes sitúan en el Bayern Múnich o el ALBA Berlín, se une a las marchas ya conocidas de Tornike Shengelia, Matt Janning o Patricio Garino. "Sinceramente no sé por dónde empezar ni qué decir... Se cierra una etapa de tres temporadas en un sitio donde me ha tocado vivir de todo, lo bueno y lo malo de este hermoso deporte", escribió Granger en sus redes sociales.



"Llegué en 2017 con ganas de comerme el mundo y darle a este club mi mejor versión. Por desgracia, no he podido estar al nivel que se esperaba. Aun así, intenté dar lo mejor de mí hasta poner mi salud al límite para tratar de estar siempre y poder corresponder tanto cariño recibido", concluyó.



Las lesiones han marcado las dos últimas campañas del base sudamericano, que ha disputado un total de 98 partidos con el equipo entre Euroliga y Liga Endesa y que este mismo año ha logrado proclamarse campeón de la ACB.



Por otra parte, la entidad vitoriana también informó de que ha llegado a un acuerdo con el Real Canoe para la cesión de Miguel González, por lo que el exterior vallisoletano, de 21 años, jugará la temporada 2020-21 en el conjunto madrileño en LEB Oro en busca de minutos.