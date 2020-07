Mourao dice que la relación EE.UU.-Brasil no se agota en Trump y Bolsonaro

Fotografía tomada a una pantalla que muestra al vicepresidente de Brasil Hamilton Mourão durante entrevista con Efe el 30 de julio de 2020, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Marcelo Sayão

Sao Paulo, 31 jul (EFE).- El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, aseveró que la relación entre su país y Estados Unidos va más allá de la afinidad entre sus dos presidentes, Jair Bolsonaro y Donald Trump, respectivamente.

En entrevista con Efe, Mourao se mostró abierto a discutir una agenda más centrada en el medioambiente y derechos humanos en caso de que gane el candidato demócrata John Biden las elecciones presidenciales estadounidenses del próximo noviembre.

Asimismo, recordó que no podrán "evitar" que la empresa china Huawei participe en el concurso como proveedor de la red de 5G del país, a pesar de las reticencias de sus socios estadounidenses, quienes aseguran que la tecnología china no es segura.

"'Crystal clear', como dicen los estadounidenses. El presidente Bolsonaro y el presidente Trump tienen una relación personal. No significa que una relación personal favorezca la relación entre Estados, especialmente porque el 'establishment' es mucho más grande que la propia figura del presidente", señaló Mourao.

Según las últimas encuestas, Biden aventaja claramente a Trump, quien busca su reelección, cuando restan cerca de tres meses para las elecciones.

"Independientemente del gobierno que esté en Estados Unidos, allí siempre buscaremos la mejor relación de Estado a Estado. Exactamente porque debido a que Brasil es un país de civilización occidental y a lo largo de su historia ha tenido una conexión extremadamente importante y fructífera con Estados Unidos", ahondó.

Según el vicepresidente brasileño, una elección de Biden puede llevar a un cambio en la agenda de ambos países.

"Veo que la elección de un demócrata dará más énfasis, quizás, a la agenda ambiental y de derechos humanos y nosotros no evitaremos jamás discutir y debatir ese asunto".

PRESIONES DE ESTADOS UNIDOS POR EL 5G

Mourao habló del papel de Huawei en la licitación del 5G en Brasil. La compañía china es una de las mayores abastecedoras de infraestructura para tecnología 5G en el mundo, junto a la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia.

"Hoy tenemos cerca del 35 % de la estructura instalada para implementar el 5G con equipamientos de Huawei. En realidad, no contrataríamos Huawei, son nuestras operadoras que usarán la tecnología que oferte Huawei", sostuvo.

Y añadió: "Lo que veo muy claramente es que la empresa china tiene que entender el concepto de transparencia y, si se adapta exactamente al concepto de transparencia que caracteriza a nuestro proceso de licitaciones, tiene amplias condiciones para participar y no podemos evitarlo".

Esta semana, el embajador de Estados Unidos en Brasil, Todd Chapman, alertó al Gobierno brasileño sobre posibles "consecuencias" si fuera autorizada la tecnología de Huawei en la red de 5G del país, cuya subasta, según refrendó el propio Mourao, está prevista para el primer semestre del próximo año. .