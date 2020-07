Suben a 37 los contagios diarios de COVID-19 en Cuba por brotes y viajeros

Varias personas esperan su turno para entrar en un banco en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora/Archivo

La Habana, 27 jul (EFE).- Cuba reportó este lunes 37 nuevos casos confirmados con la COVID-19, la cifra más alta de las últimas semanas, que rompe con la tendencia a la baja y se atribuye a 5 brotes de transmisión local y 11 casos importados, informó el Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap).

La provincia de Artemisa aportó 10 positivos relacionados con un foco de transmisión abierto en el municipio de Bauta. Mientras que 26 se diagnosticaron en su vecina La Habana, de los que 14 son de un nuevo foco en la barriada de La Lisa, 10 son viajeros que llegaron infectados al país y 2 en otros municipios.

El municipio especial Isla de la Juventud también registró un paciente importado, aunque los casos con fuente de infección en el extranjero no se contabilizan en la tasa de incidencia.

Ahora la tasa en las últimas dos semanas la encabeza Artemisa con 33 casos (6,41 por 100.000 habitantes), seguida de La Habana con 51 positivos (2,39) y Villa Clara con un paciente (0,13).

La subida de la última jornada motivó un nuevo llamamiento de las autoridades sanitarias, según el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud, Francisco Durán, quien insistió en señalar que el riesgo de infección con esta enfermedad es "extremadamente elevado".

Durán subrayó que la "irresponsabilidad por indisciplina social" ha provocado en algunos casos la aparición de rebrotes, por lo cual instó a mantener el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias recomendadas para evitar la propagación de la COVID.

Además indicó que por el brote recién abierto en La Lisa se estudiará a una población de 1.562 personas residentes en una manzana de ese municipio habanero.

Al día de hoy suman en la isla 2.532 las personas detectadas con el coronavirus SARS-CoV-2, a partir de la aplicación de 250.415 pruebas PCR y test rápidos, 3.212 de las cuales fueron realizadas el pasado domingo con resultado de 37 cubanos positivos.

OTROS DETALLES

El informe del Ministerio señala que 29 de los nuevos pacientes eran asintomáticos en el momento del diagnóstico y 26 (el 70.2 %) son contactos de casos confirmados previamente.

Respecto a la fuente de infección, refirió que hasta la fecha en 188 (7.55%) pacientes se localiza el extranjero y en 120 no se ha podido precisar.

Este lunes se mantienen ingresados activos 92 enfermos, todos con una evolución clínica estable, no hay ninguno en estado crítico o grave, el acumulado de defunciones sigue en 87 tras dos semanas sin fallecidos, los evacuados son dos y el total de altas médicas es de 2.351 personas recuperadas, el 93 % de los confirmados.

LA REAPERTURA

En el proceso de la reapertura hacia la nueva normalidad es La Habana el único territorio de Cuba que permanece rezagado en la fase 1, que elimina algunas de las restricciones más duras impuestas al inicio de la pandemia, mientras la vecina provincia de Mayabeque se halla en fase 2.

El resto del país se encuentra en la tercera y última etapa del plan nacional de reapertura, que restablece a pleno rendimiento las actividades económicas y productivas, los servicios de salud y todos los trámites burocráticos, si bien el uso de la mascarilla en espacios públicos y cerrados sigue siendo obligatorio.

Las autoridades cubanas han indicado que las fronteras de la isla seguirán cerradas hasta que la capital pase a la fase 3. EFE

